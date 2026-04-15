আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৩৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৭৯৩ কোটি ৪২ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৫৪ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২৪ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৪ দশমিক ২০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৩৯টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৯০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মির আকতার হোসেন। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ন্যাশনাল পলিমার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা।