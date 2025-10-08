যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৭৮৭ দশমিক ৪ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৩৭ দশমিক ৮৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৪৯ দশমিক ১৮ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১২ দশমিক শূন্য ৩৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৫১ দশমিক ৫৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইউনিয়ন ব্যাংক। আজ দাম কমার শীর্ষে পাঁচটি কোম্পানিই ব্যাংক কোম্পানি।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইউনিয়ন ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ কমে ২ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক বা এসআইবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। মঙ্গলবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৩০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে আইসিবি ইসলামি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৩০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ন্যাশনাল ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ। মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ৩ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৫০ টাকা।