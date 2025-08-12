শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল সোমবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১১৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২২টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস।
মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ১ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০ দশমিক ৮ টাকা, যা আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১১ দশমিক ৮ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ বা ১০ দশমিক ৯০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১২৪ দশমিক ৬ টাকা, যা আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৫ দশমিক ৫ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিংয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ বা ১ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১২ দশমিক ৭ টাকা, যা আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ দশমিক ৭ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৩ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৭৮ দশমিক ৬০ টাকা, যা আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৩ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সোনারগাঁও টেক্সটাইলসের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ বা ২ দশমিক ১০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ দশমিক ৫ টাকা, যা আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ দশমিক ৬০ টাকা।