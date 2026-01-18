শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ফ্যামিলি টেক্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ০৯ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার।

গত সোমবার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৫ দশমিক ১৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭৬ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৯ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৩ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৯ দশমিক ১৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৯০টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৪২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স।

ফ্যামিলি টেক্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।

অ্যাপোলো ইস্পাত

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৫০ পয়সা।

মেঘনা সিমেন্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মেঘনা সিমেন্ট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৭ টাকা ৩০ পয়সা।

এমবিএল ফার্স্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা।

নূরানি ডায়িং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে নূরানি ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা।

