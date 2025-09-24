শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর তিন সপ্তাহ আগে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। কয়েক দিন ধরে লেনদেন ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ মোট লেনদেন হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকার বেশি। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৬৭ দশমিক ৫৯ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৯২ দশমিক ৬৫ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমে এসেছে ১ হাজার ১৬৫ দশমিক ৫০ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে ১৩ দশমিক ৪৩ পয়েন্টের বেশি বা প্রায় ১ দশমিক ১৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২০৯১ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৯টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ৬০টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনটেক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৬ দশমিক ৬০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৮০ টাকা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ০৪৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএসএনএলটিডি বা ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১০৩ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১১ দশমিক ৬০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৯ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা আইপিডিসির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ৫০ টাকা।