আজ দাম কমার শীর্ষে বিডি ওয়েল্ডিং

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৯৪৭ কোটি ২৮ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫৬৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আজ কাজে যোগ দিয়েছেন। সেদিনই দেখা গেল, সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ দশমিক ২৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৫ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১১৬ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১০ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৬৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৩৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৯৩টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৫৯টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিডি ওয়েল্ডিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্যাসিফিক ডেনিমস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জাহীন স্পিনিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৯ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ।