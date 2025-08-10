শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজও ৭০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৬০ দশমিক ৬৪ কোটি টাকার বেশি। আজ অবশ্য ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১০৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৫ কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ৭ দশমিক ২০ টাকা। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৯ দশমিক ২ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে স্টাইল ক্র্যাফট। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ৭ দশমিক ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৫ দশমিক ২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮২ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ৭ দশমিক ৩০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ দশমিক ৩ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮০ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রহিমা টেক্সটাইল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ১৮ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৮০ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৯৮ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা অ্যাপেক্স ফুডের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭০ শতাংশ বা ১৯ দশমিক ৭০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২২৬ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪৬ দশমিক ১০ টাকা।