আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইফাদ অটোস

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে ৪০২ কোটি ২০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে মোট ৪১৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৯৯ দশমিক ৯২ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬৮ দশমিক শূন্য ১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২২ দশমিক ৬০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১৬ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ। তিনটি সূচকের মধ্যে কেবল শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক হয়েছে ১ হাজার ৯২৮ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১১ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩২৯টি ও অপরিবর্তিত আছে ২৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইফাদ অটোস।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইফাদ অটোস। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ টাকা ২০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭৪ টাকা ৯০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৯ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে রানার অটো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা ৬০ পয়সা।