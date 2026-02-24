শেয়ারবাজার

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইনটেক

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে প্রধান সূচকসহ দুটি সূচকেরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮২৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৭১৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৫৪২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১০১ দশমিক ২০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৪৩ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২১টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

ইনটেক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

সোনারগাঁও টেক্সটাইলস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইলস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

নাহি অ্যালুমিনিয়াম

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ২১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৮০ পয়সা।

সমতা লেদার

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সমতা লেদার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৯০ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯৪ টাকা ৯০ পয়সা।

