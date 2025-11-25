শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে পিএলএফএসএল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও প্রধান সূচক কিছুটা কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমলেও তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

গতকালের মতো আজও ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার। রোববার লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১৮ দশমিক ২৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৫ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৩২ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে পিএলএফএসএল।

পিএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে পিএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২২ টাকা ৫০ পয়সা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ২০ পয়সা।

ন্যাশনাল ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ন্যাশনাল ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা।

মেঘনা কনডেনসড

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে মেঘনা কনডেনসড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ।  আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৩ টাকা ৮০ পয়সা।

আরও পড়ুন