আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আল–আরাফাহ্‌

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৭৯০ কোটি ১৫ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৬৪৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৭৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনের পর প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।
গতকাল লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩৯৯ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮৭ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫৮ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৭ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৮টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৬৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএফআইসি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৫ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রিমিয়ার ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা।