বাজারমূল্যে সিটি ব্যাংকের ২ লাখ ২৫ হাজার শেয়ার কিনেছেন হোসেন খালেদ

সিটি ব্যাংক পিএলসির পরিচালক ও চেয়ারম্যান হোসেন খালেদ ব্যাংকটির ২ লাখ ২৫ হাজার শেয়ার কিনেছেন। গত ১ সেপ্টেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী, তিনি বাজারমূল্যে এই শেয়ার কিনেছেন।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
২০২৪ সালের জন্য সিটি ব্যাংক শেয়ারহোল্ডারদের ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে; এর মধ্যে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ নগদ ও ১২ দশমিক ৫ শতাংশ স্টক বা বোনাস লভ্যাংশ। ২০২৪ সালে সিটি ব্যাংক ১ হাজার ১৪ কোটি টাকার সমন্বিত কর-পরবর্তী মুনাফা অর্জন করেছে। আগের বছর যা ছিল ৬৩৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ব্যাংকটির মুনাফা বেড়েছে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ।
আজ সকালে এই প্রতিবেদন লেখার সময় সিটি ব্যাংকের শেয়ারের দাম ছিল ২৬ দশমিক ৮০ টাকা। গত এক বছরে এই কোম্পানির শেয়ারের সর্বোচ্চ দাম ছিল ২৭ দশমিক ৯০ টাকা এবং সর্বনিম্ন দাম ছিল ১৭ দশমিক ৯০ টাকা।
১৯৮৬ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিটি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২ হাজার কোটি ও পরিশোধিত মূলধন ১ হাজার ৫২১ কোটি ২২ লাখ ২০ হাজার টাকা। মোট শেয়ারসংখ্যা ১৫২ কোটি ১২ লাখ ২২ হাজার ৬৯।
গত জুলাই মাসে সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ব্যাংকটির উদ্যোক্তা পরিচালক হোসেন খালেদ। এর আগে তিনি সিটি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।