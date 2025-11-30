শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বিডি থাইফুড

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজও ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৪৪ কোটি টাকার। গত বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৭৮ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৫ দশমিক ২৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৫৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৭ দশমিক ০১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩০৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে বিডি থাইফুড।

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিডি থাইফুড। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিমা ফুড। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩৫ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪২ টাকা ৬০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ।

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওয়াটা কেমিক্যালস। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২৪ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ।

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হাক্কানি পাল্প। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১১ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭১ টাকা ৯০ পয়সা।

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সোনালি আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০৩ টাকা ৮০ পয়সা।

