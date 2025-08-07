শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গত সোমবারের চেয়ে কম লেনদেন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭০৬ দশমিক ৪০ কোটি টাকার বেশি। আজ অবশ্য ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ৭৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫১টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিম টেক্সটাইল।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিম টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ১৬ দশমিক ৪ টাকা। বুধবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬৪ দশমিক ৪ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৮০ দশমিক ৮ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে হাক্কানি পাল্প। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৭০ টাকা। বুধবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭১ দশমিক ৫ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৬ দশমিক ২ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা প্রগতি লাইফের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ বা ৭ দশমিক ১০ টাকা। বুধবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১১৬ দশমিক ৩ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২৩ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে স্টাইল ক্র্যাফট। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩২ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৭১ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭৫ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা জেএমআই সিরিঞ্জের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৩ শতাংশ বা ৬ দশমিক ৯০ টাকা। বুধবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৪৫ দশমিক ৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫২ দশমিক ৫০ টাকা।