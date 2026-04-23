আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে জেএমআই সিরিঞ্জ

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক বাড়লেও লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৮৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৫৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৯৮ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ৪৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৪ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১০ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৯৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে জেএমআই সিরিঞ্জ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২২ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩০৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩৬ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে লাভেলো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৭৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮৪ টাকা ২০ পয়সা।