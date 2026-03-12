আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বারাকা পতেঙ্গা

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৬৮ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭৬ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৯ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৭ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৬৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৮ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০৮টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫০টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বারাকা পতেঙ্গা। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে লাফার্জহোলসিম। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৫০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এসইএমএল গ্রোথ ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৬৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬৭ টাকা।