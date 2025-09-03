যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ বুধবার চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ আবার লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৮৪টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৬৫টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্য হ্রাসের শীর্ষে আছে এইচআর টেক্স।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এইচআর টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ বা ৩ দশশিক ৪ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩০ দশমিক ৬০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, গতকালের মতো আজও মূল্য হ্রাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ শতাংশ বা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বা ১০ পয়সা। মঙ্গলবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিআইএফসি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা।
মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ফারইস্ট ফিন্যান্সের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১ দশমিক ৬০ টাকা।