রপ্তানি বাড়ানো ছাড়া কোনো গতি নেই: আহসান খান চৌধুরী

পণ্য রপ্তানি বাড়ানো ছাড়া কোনো গতি নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রাণ–আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী।
আহসান খান বলেন, ‘রপ্তানি বাড়ানো ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। ভিয়েতনাম ৩০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে পারলে আমাদের সমস্যা কোথায়? আমাদের আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি আমদানিনির্ভর থাকব, নাকি রপ্তানিনির্ভর জাতি হব।’
আজ প্রথম আলোর আয়োজনে ‘রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী। কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে গোলটেবিল বৈঠক চলছে। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করেছে প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ।
আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের সমুদ্রবন্দর পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির হাতে দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে আমরা অঙ্ক কষছি। কারণ, আমাদের ড্যামারেজ চার্জ (ক্ষতিপূরণ মাশুল) বেড়ে গেছে। কাস্টমস বিভাগকে যৌক্তিক করতে হবে।’
আহসান খানের মতে, ‘উড়োজাহাজে পণ্য পাঠানোর খরচ কমাতে হবে। কারণ, ভারতের রপ্তানিকারকেরা কম খরচে আকাশপথে পণ্য পাঠাতে পারেন। তাঁরা এখানে আমাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন।’
সম্প্রতি শিল্প উপদেষ্টা সরকারি চিনিকলের চিনি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি না করার কথা বলেন। এ বিষয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, এটা বুঝতে হবে যে সরকারি চিনিকলের চিনির দাম প্রতিযোগিতামূলক নয়।
আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘চট্টগ্রাম থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত সরাসরি জাহাজ চালু করা দরকার। তাহলে আমরাই এক বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে পারব। তবে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে যদি ৪৫ দিন লাগে, তাহলে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য নাহিয়ান রহমান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ, বার্জার পেইন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুপালী চৌধুরী, রেনাটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ এস কায়সার কবির, দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়েমা হক বিদিশা, চামড়াপণ্য, জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির (এলএফএমইএবি) সহসভাপতি মো. নাসির খান, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শাহজাহান চৌধুরী ও বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সামিম আহমেদ।
গোলটেবিল সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন।