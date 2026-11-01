সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ও এফডিআরে কোথায় লাভ বেশি

হাতে কিছু টাকা জমেছে। সেই টাকা কোথায় বিনিয়োগ করবেন—জমি কিনবেন, ব্যাংকে রাখবেন, সঞ্চয়পত্র কিনবেন, নাকি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করবেন? এ নিয়ে দ্বিধায় থাকেন অনেকেই। কেননা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা নয়, অর্থের নিরাপত্তা, ঝুঁকি ও প্রয়োজনের সময় টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগও বিবেচনায় রাখতে হয়। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির কারণে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সুযোগ তুলনামূলক বেশি। তাঁরা ব্যবসা সম্প্রসারণ, কারখানা স্থাপন কিংবা জমি কেনার মতো খাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে ব্যাংকঋণও নিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা অবসরজীবনে যাঁরা কিছু অর্থ জমিয়েছেন, তাঁদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। সীমিত সঞ্চয় নিরাপদ রাখা এবং তা থেকে আয় পাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রয়োজনও বিবেচনা করতে হয়।
বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রচলিত মাধ্যমগুলোর মধ্যে আছে ব্যাংকের স্থায়ী আমানত (এফডিআর), সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয়, শেয়ারবাজার ও জমি। এর বাইরে সরকারি ট্রেজারি বিল-বন্ড ও অনুমোদিত যৌথ বিনিয়োগ তহবিলের মতো বিকল্প আছে। প্রতিটি মাধ্যমের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে। তাই বিনিয়োগের আগে নিজের আর্থিক সামর্থ্য, লক্ষ্য ও ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বুঝে নেওয়া জরুরি।
সঞ্চয়পত্র: লাভ আছে, কেনার সীমাও আছে
যাঁরা বেশি ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁদের কাছে সঞ্চয়পত্র এখনো জনপ্রিয় বিনিয়োগমাধ্যম। এর প্রধান আকর্ষণ হলো সরকারি নিশ্চয়তা–সংবলিত বিনিয়োগ এবং আগে থেকে নির্ধারিত হারে মুনাফা পাওয়ার সুযোগ। ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হারও বেশি।
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে আছে পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্র। তবে সব ধরনের সঞ্চয়পত্র সবাই কিনতে পারেন না। পরিবার সঞ্চয়পত্র নির্দিষ্ট শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য, পেনশনার সঞ্চয়পত্রের জন্যও আছে যোগ্যতার শর্ত।
২০২৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের জন্য সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে কোন সঞ্চয়পত্র কেনা হচ্ছে, কত টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে ও কত দিন টাকা রাখা হচ্ছে—তার ওপর প্রাপ্য মুনাফা নির্ভর করে।
সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার হার ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত। সঞ্চয়পত্রের বড় সীমাবদ্ধতা হলো—এতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা আছে। ফলে কারও হাতে বড় অঙ্কের টাকা থাকলে পুরো অর্থ একধরনের সঞ্চয়পত্রে রাখা সম্ভব না–ও হতে পারে। এ ছাড়া মুনাফার ওপর প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য বিধানও বিবেচনায় রাখতে হবে।
যাঁদের নিয়মিত আয় প্রয়োজন, তাঁরা মুনাফা দেওয়ার ধরন বিবেচনা করে সঞ্চয়পত্র বেছে নিতে পারেন। তবে জরুরি প্রয়োজনে টাকা তুলতে হতে পারে—এমন অর্থ দীর্ঘ মেয়াদে আটকে রাখা ঠিক নয়। মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙালে প্রাপ্য মুনাফার হিসাব বদলে যেতে পারে।
এফডিআর: টাকা রাখা সহজ, মুনাফার হার যাচাই জরুরি
ব্যাংকের স্থায়ী আমানত বা এফডিআর সাধারণ মানুষের পরিচিত বিনিয়োগমাধ্যম। এককালীন টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদে জমা রেখে সুদ পাওয়া যায়। এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর কিংবা তার বেশি মেয়াদের আমানত আছে বিভিন্ন ব্যাংকে। আবার মাসে মাসে নির্দিষ্ট অঙ্ক জমা রাখার ব্যবস্থাও আছে।
ব্যাংকে টাকা রাখার সুবিধা হলো আমানতের মেয়াদ ও শর্ত আগে থেকে জানা যায়। অনেক ব্যাংকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে জমার বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সুযোগ আছে। ফলে জরুরি প্রয়োজনে আমানত ভাঙার পরিবর্তে ঋণ নেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণের সুদ ও অন্যান্য শর্ত বুঝে নিতে হবে।
ব্যাংকভেদে আমানতের সুদের হার আলাদা। সুদের তালিকায় এক বছর বা তার বেশি মেয়াদের স্থায়ী আমানতে অঙ্কভেদে ৮ দশমিক ২৫ থেকে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ সুদ রয়েছে। আবার অন্য ব্যাংকে হার কমবেশি হতে পারে। তাই একটি ব্যাংকের পণ্য না দেখে কয়েকটি ব্যাংকের পণ্যের তুলনা করা উচিত।
শুধু বেশি সুদ দেওয়ার ঘোষণা দেখেই ব্যাংক নির্বাচন করা ঠিক নয়। ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা, সুশাসন, তারল্য পরিস্থিতি, আমানত ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা ও আমানত সুরক্ষার প্রযোজ্য নিয়মও জানতে হবে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যাংকে বেশি সুদের লোভে বড় অঙ্কের টাকা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
ব্যাংকের সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা রাখলে প্রয়োজনের সময় তা তোলা সহজ। কিন্তু সাধারণত এর সুদের হার স্থায়ী আমানতের চেয়ে কম। তাই জরুরি খরচের টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে রেখে অবশিষ্ট অর্থের একাংশ স্থায়ী আমানতে রাখা যেতে পারে।
ডাকঘর সঞ্চয়: পরিচিত মাধ্যম, শর্ত জানা জরুরি
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ডাকঘর সঞ্চয় কর্মসূচি চালু আছে। সাধারণ হিসাব ও মেয়াদি হিসাবে টাকা রাখার সুযোগ আছে। সরকার নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত এই কর্মসূচিতে বিনিয়োগের আগে বর্তমান মুনাফার হার, বিনিয়োগের সীমা, মেয়াদ ও টাকা তোলার শর্ত জেনে নিতে হবে।
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারণ হিসাব ও মেয়াদি হিসাবের নিয়ম এক নয়। কোন হিসাবে কত দিন টাকা রাখতে হবে, কখন মুনাফা পাওয়া যাবে ও মেয়াদের আগে টাকা তুললে কী হবে—এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের তিন বছর মেয়াদি হিসাবে বিনিয়োগ করলে বছরভেদে মুনাফার হার বাড়ে। ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে প্রথম বছর শেষে মুনাফার হার ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বছর শেষে ১১ দশমিক ২২ শতাংশ আর তৃতীয় বছর শেষে ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ। অন্যদিকে ৭ লাখ ৫০ হাজার ১ টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগে এই হার যথাক্রমে ১০ দশমিক ৬০, ১১ দশমিক ১৬ ও ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ মুনাফা পাওয়া যায়।
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারণ হিসাবের সুদহার ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। উভয় ক্ষেত্রেই উৎসে কর আছে।
শেয়ারবাজার: লাভ আছে, আছে লোকসানের ঝুঁকিও
যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করতে চান ও বাজারের উত্থান–পতন সহ্য করতে পারেন, তাঁদের জন্য শেয়ারবাজার বিনিয়োগের ভালো মাধ্যম। ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে কোম্পানির মুনাফা ও ব্যবসা সম্প্রসারণের সুফল পাওয়ার সুযোগ আছে। শেয়ারের দাম বাড়লে মূলধনি লাভ হতে পারে, আবার কোম্পানি লভ্যাংশ দিলে সেখান থেকেও আয় আসে।
তবে শেয়ারবাজার থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় হবে, সেই নিশ্চয়তা নেই। শেয়ারের দাম কমে গেলে বিনিয়োগের মূল্য কমে যেতে পারে। দুর্বল কোম্পানি, অনিয়ম, গুজব কিংবা অতিরিক্ত দামে শেয়ার কেনার কারণে বড় লোকসানও হতে পারে।
তাই অন্যের পরামর্শ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গুজব কিংবা দ্রুত লাভের আশ্বাসে শেয়ার কেনা উচিত নয়। বিনিয়োগের আগে কোম্পানির আয়, মুনাফার ধারাবাহিকতা, ঋণের পরিমাণ, নগদ প্রবাহ, লভ্যাংশের ইতিহাস ও পরিচালনার মান দেখতে হবে। শেয়ারের বাজারদরের সঙ্গে কোম্পানির আয় ও সম্পদের তুলনাও জরুরি।
কোম্পানির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস), মূল্য-আয় অনুপাত (পিই রেশিও) ও নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে। তবে কোনো একটি সূচক দেখেই ভালো শেয়ার চেনা যায় না। মূল্য-আয় অনুপাত কম হলেই শেয়ারটি সস্তা বা নিরাপদ—এমন নয়। কোম্পানির আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কাও এর কারণ হতে পারে।
স্বল্প সময়ে দ্রুত মুনাফার আশায় পুরো সঞ্চয় শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। নতুন বিনিয়োগকারীরা চাইলে অল্প অর্থ দিয়ে শুরু করতে পারেন। পাশাপাশি একাধিক কোম্পানি ও খাতে বিনিয়োগ করা হলে কোনো একটি কোম্পানির খারাপ ফলের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। তবে বিনিয়োগের আগে ঝুঁকি বুঝতে হবে। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) বিনিয়োগকারী শিক্ষা উপকরণ কাজে লাগাতে হবে।
জমি: সম্পদ, কিন্তু আটকে যেতে পারে টাকা
বাংলাদেশে অনেকের কাছে জমি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় মাধ্যম। জমির অবস্থান, যোগাযোগব্যবস্থা, আশপাশের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ওপর এর দাম নির্ভর করে। কোনো এলাকায় নতুন সড়ক, শিল্পাঞ্চল বা আবাসন গড়ে উঠলে জমির দাম বাড়তে পারে। কিন্তু সব এলাকায় সব সময় জমির দাম বাড়ে না।
জমি কেনার বড় সমস্যা হলো এতে একসঙ্গে বড় অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হয়। বিক্রি করে নগদ টাকা পেতেও সময় লাগতে পারে। জমি কেনাবেচায় নিবন্ধন, কর, দালালি, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন খরচ আছে। এসব খরচ বাদ দিয়ে প্রকৃত লাভ হিসাব করতে হবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জমির মালিকানা যাচাই। দলিল, খতিয়ান, নামজারি, ভূমি উন্নয়ন করের রসিদ, দখল, জমির ওপর মামলা বা বিরোধ আছে কি না—সবকিছু পরীক্ষা করা দরকার। প্রয়োজনে আইনজীবী ও ভূমি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া উচিত। শুধু ভবিষ্যতে দাম বাড়বে—এমন ধারণায় বা অন্যের কথায় জমি কেনা বিপজ্জনক।
সরকারি ট্রেজারি বিল-বন্ড: আরেকটি বিকল্প
সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানতের বাইরে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডও বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকার এসব মাধ্যমে অর্থ ধার করে। সাধারণভাবে ট্রেজারি বিল স্বল্পমেয়াদি এবং ট্রেজারি বন্ড তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র। এগুলোর মুনাফা বা আয় নির্ভর করে ইস্যুর শর্ত, মেয়াদ ও বাজার পরিস্থিতির ওপর।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, সরকারি ট্রেজারি বিল বন্ডের সুদহার ৮ দশমিক ১৮ শতাংশ থেকে ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ।
ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য কোন পথে, কী পরিমাণ অর্থ দিয়ে এবং কী শর্তে এসব ঋণপত্র কেনা যাবে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রি করতে হলে বাজারদরের পরিবর্তনে লাভ বা লোকসান হতে পারে। তাই বিনিয়োগের আগে মেয়াদ, আয়, কর এবং নগদায়নের নিয়ম বুঝে নেওয়া জরুরি।
যে পাঁচ বিষয় ভাবা দরকার
প্রথমত, জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে—এমন টাকা দীর্ঘ মেয়াদে আটকে রাখা যাবে না। কয়েক মাসের সংসার খরচ ও জরুরি চিকিৎসার অর্থ সহজে তোলা যায়, এমন হিসাবে রাখা ভালো।
দ্বিতীয়ত, নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। নিয়মিত আয় চান, নাকি দীর্ঘ মেয়াদে সম্পদ বাড়াতে চান—তার ওপর বিনিয়োগের ধরন নির্ভর করবে।
তৃতীয়ত, শুধু বেশি মুনাফার দিকে তাকানো ঠিক নয়। বেশি আয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে সাধারণত বেশি ঝুঁকি থাকতে পারে। অস্বাভাবিক মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
চতুর্থত, সব টাকা এক জায়গায় না রেখে প্রয়োজন, মেয়াদ ও ঝুঁকি বিবেচনায় ভাগ করে রাখা যেতে পারে। এতে একটি বিনিয়োগ খারাপ করলে পুরো সঞ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে।
পঞ্চমত, বিনিয়োগের আগে কর, ফি, মেয়াদপূর্ব উত্তোলনের নিয়ম এবং অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। শুধু ঘোষিত মুনাফা নয়, সব খরচ বাদ দিয়ে হাতে কত থাকবে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।
নির্দিষ্ট মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগের মধ্যে সঞ্চয়পত্র ও ডাকঘরের মেয়াদি হিসাবে তুলনামূলক বেশি আয় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগের সীমা ও যোগ্যতার শর্ত বিবেচনা করতে হবে। এফডিআরের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও মেয়াদ বেছে নেওয়ার সুযোগ বেশি। অন্যদিকে শেয়ারবাজার ও জমিতে বেশি মুনাফার সম্ভাবনা থাকলেও লোকসানের ঝুঁকি আছে। প্রয়োজনে দ্রুত নগদ টাকা পাওয়া কঠিন হতে পারে। এসব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।