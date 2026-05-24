ঈদের আগে অনলাইনে কেনাকাটায় ঠকতে না চাইলে কী করবেন

নগরজীবনে অনলাইনে কেনাকাটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেছে। যানজট আর চাকরির ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বা ফেসবুকভিত্তিক পেজ থেকে অনেকে ঘরে বসেই কেনাকাটা করেন। ঈদের আগে এ ধরনের অনলাইনে কেনাকাটা বেড়ে যায়।
এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে শুধু জামাকাপড় নয়, এমনকি চাল, ডাল, তেল-নুনের মতো দৈনন্দিন বাজারসদাইও করছেন। অনলাইন কিনলে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান তা গ্রাহকের বাসায় পৌঁছে দেয়।
বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কারণে কেনার আগে পণ্য যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকে না। তবে অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধান হতে হয়।
অনলাইন কেনাকাটা সহজ, কিন্তু সচেতন না হলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কেনার আগে যাচাই করুন, বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিন।
এবার দেখা যাক, অনলাইন কেনাকাটার আগে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে:
১. অপরিচিত পেজে অগ্রিম টাকা পাঠাবেন না
শুধু ফেসবুক পেজ দেখে বিশ্বাস করবেন না। ওয়েবসাইট, গ্রাহক রিভিউ, ফোন নম্বর ও ঠিকানা মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে পরিচিত কেউ এই পেজ থেকে পণ্য কিনছেন কি না, তা জেনে মতামত নিন। তাই বিশ্বস্ত মার্কেটপ্লেস থেকে কেনাকাটা করাই নিরাপদ।
২. অস্বাভাবিক কম দামে সন্দেহ করুন
বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে ব্র্যান্ডের পণ্য বিক্রির অফার এলে সতর্ক থাকুন। অনেক সময় এগুলো প্রতারণার ফাঁদ হয়। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
৩. রিভিউ ও কমেন্ট পড়ুন
অতীতের গ্রাহকদের রিভিউ দেখুন। আগের ক্রেতারা কী বলেছেন, তা দেখুন। শুধু ভালো রিভিউ নয়, অভিযোগও খেয়াল করুন।
৪. ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা থাকলে সেটি বেছে নিন
পণ্য হাতে পাওয়ার আগে পুরো টাকা পরিশোধ না করাই নিরাপদ। তাই ক্যাশ অন ডেলিভারির সুযোগ থাকলে তা নিন।
৫. পণ্যের ছবি ও বর্ণনা ভালোভাবে পড়ুন
কাপড়ের সাইজ, রং, ফেব্রিক, রিটার্ন নীতি—সব আগে বুঝে নিন। শুধু ছবির ওপর ভরসা করবেন না।
৬. ডেলিভারির সময় নিশ্চিত করুন
ঈদের আগে চাপ বাড়ে। তাই কত দিনে পণ্য পৌঁছাবে, তা আগেই জেনে নিন। ঈদের আগে পণ্য পৌছাবে কি না, তা নিশ্চিত করবেন।
৭. ভুয়া ওয়েবসাইট থেকে সতর্ক থাকুন
ওয়েবসাইটের নাম, বানান ও লিংক ভালোভাবে দেখুন। অনেক প্রতারক পরিচিত ব্র্যান্ডের মতো দেখতে ভুয়া সাইট বানায়।
৮. ব্যক্তিগত তথ্য অযথা দেবেন না
ওটিপি, ব্যাংক কার্ডের পিন বা মোবাইল ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড কাউকে বলবেন না। কারণ, এসব অনেক সময় প্রতারণার ফাঁদ হতে পারে।
৯. অর্ডারের স্ক্রিনশট ও রসিদ রেখে দিন
পরে সমস্যা হলে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। তাই অর্ডারের স্ক্রিনশট ও রসিদ সংরক্ষণ করুন।
১০. শুধু ইনবক্সভিত্তিক কেনাকাটায় সতর্ক থাকুন
যেসব পেজে দাম প্রকাশ করা হয় না, শুধু ইনবক্সে যোগাযোগ করতে বলে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা দরকার।