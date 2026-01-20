আয়কর রিটার্ন
আয়কর রিটার্নে ঘোরাঘুরি, টিউশন ফি, ক্রেডিট কার্ড বিলসহ ৯ খরচের হিসাব কেন জানতে চায়

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

আপনি নানা প্রয়োজনে সারা বছর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটা করলেন, বিল পরিশোধ করলেন। বছরে বিপুল অর্থ এভাবে খরচ করলেন। বছর শেষে আপনি যখন আয়কর রিটার্ন দেবেন, তখন এই ক্রেডিট কার্ডের খরচ দেখাতে হবে। এমনকি দেশ–বিদেশে ঘোরাঘুরি করে কত খরচ করলেন, তা–ও জানাতে হবে।

বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার সময় আপনি কেমন জীবন যাপন করেন, তা জানাতে হয়। সেখানে ক্রেডিট কার্ডসহ ঘোরাঘুরি খরচ দেখাতে হবে। এ জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ৯ ধরনের তথ্য জানতে চায়।

করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩)-তে জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। ওই বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক খরচ উল্লেখ করতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে এ ধরনের খরচের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে, তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৯ ধরনের তথ্য দিতে হবে

আপনি সারা বছর যেসব খরচ করলেন, সেসব খরচকে ৯ ভাগে বিভক্ত করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আয়কর বিবরণীতে ওই ৯ ধরনের খরচের তথ্য আয়কর বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে। এগুলো হলো—

১. সংসার খরচ

এই খরচকে ব্যক্তিগত ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ হিসেবে বলছে এনবিআর। এখানে সংসার খরচকেই প্রাধান্য দিতে হবে। সারা বছর আপনার সংসার চালাতে কত খরচ হলো, তা জানাতে হবে। আপনার সংসার খরচ দিয়ে আপনার জীবনযাত্রা জানতে চান কর কর্মকর্তারা।

২. বাড়িভাড়া

এটি আবাসন খরচ। এখানে বাসাভাড়ার যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। প্রতিবছর আপনি ভাড়া বাবদ কত টাকা খরচ করলেন, বাসাবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে কত টাকা দিলেন, এসব খরচ এখানে উঠে আসবে। নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাট হলে আপনি রক্ষণাবেক্ষণে কত খরচ করলেন, সেই হিসাব দিতে হবে। আপনার বেতন বা আয়ের সঙ্গে বাড়িভাড়ার সংগতি আছে কি না, তা দেখতেই এই কৌশল।

৩. গাড়ি

করদাতার যদি গাড়ি থাকে, তাহলে সেই গাড়ির পেছনে কত খরচ করেন, তা এনবিআরকে জানাতে হবে। যেমন গাড়ির জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ, করসহ বিভিন্ন ধরনের মাশুলের তথ্য জানাতে হবে। গাড়ি নিজে না চালিয়ে ড্রাইভার রাখলে, সেই ড্রাইভারের বেতন-ভাতা কত, তা জানতে চান এনবিআর কর্মকর্তারা। এখানেও আয় যত, তা দিয়ে গাড়ি কেনার পাশাপাশি রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারেন কি না, তা যাচাই করতে চান কর কর্মকর্তারা।

৪. গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেটের বিল

প্রতি মাসেই করদাতাদের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মুঠোফোন ও ইন্টারনেটের বিল পরিশোধ করতে হয়। এসবের হিসাব রাখবেন। কারণ, বছর শেষে রিটার্ন ফাইল দেখাতে হবে।

৫. সন্তানের পড়াশোনার খরচ

অনেক করদাতা আছেন, যাঁরা যত আয় করেন, কিন্তু আয়ের সঙ্গে সন্তানের পড়াশোনর খরচের সংগতি নেই। দামি স্কুলে পড়ান সন্তানদের। কিন্তু ওই ব্যক্তির আয় যত, এর সঙ্গে মেলে না। এসব দেখতেই জীবনযাত্রার খরচে শিক্ষা ব্যয়ের তথ্য জানাতে হয়। সব মিলিয়ে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

৬. দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি

এখন শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘোরাঘুরির চল হয়েছে। অনেকে দেশের পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি বিদেশেও ঘুরতে গেলেন। এ ছাড়া নগদ টাকার পাশাপাশি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও খরচ করেন অনেকে। অনেকে নামীদামি রিসোর্টে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকেন। এসব খরচই জানতে চান কর কর্মকর্তারা। আপনি ঘোরাঘুরিতে বছর কত খরচ করেন, সেটা উদ্দেশ্য।

৭. উৎসব-পার্বণের খরচ

শুধু ঈদ বা পূজা নয়, নববর্ষসহ নানা ধরনের উৎসব-পার্বণে নতুন জামাকাপড় কেনেন অনেকে। এতে খরচ বাড়ে। ঈদ উপলক্ষে আপনি বেতন-ভাতার পাশাপাশি বোনাস পান। হাতে এসেছে বাড়তি টাকা। তাই এবারের ঈদে হয়তো অনেক কেনাকাটা করেছেন। কেনাকাটা করেছেন স্ত্রী-সন্তানের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের জন্য।

আপনি কি জানেন, ঈদের খরচ আপনার আয়কর নথিতে দেখাতে হবে? আয়কর নথিতে উৎসবের খরচ অংশে এ খরচ দেখাতে হবে।

৮. উৎসে কর্তিত ও সংগৃহীত কর

সারা বছর আপনার বিভিন্ন খরচের উৎসে কর কেটে রাখা হয়। এগুলো হিসাব রাখবেন। এ ছাড়া সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর কর্তিত কর কেটে রাখা হয়। বিগত বছরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জও কত টাকা দিলেন, তা-ও রিটার্নে জানাতে হবে।

৯. ঋণের সুদ

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎস থেকে নানা প্রয়োজনে ঋণ নিতে হয়। এসব ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হয়। সেই সুদ বাবদ কত খরচ করলেন, তা-ও জানাতে হবে।

