যে ১০ খাতের টাকার হিসাব আয়কর রিটার্নে দেখাতে হয়

আপনাকে আয়কর বিবরণীতে নানা খাতের আয়-ব্যয় দেখাতে হয়। আয়কর আইন অনুসারে, আপনাকে মোট ১০ ধরনের আয় দেখাতে হবে। তবে আপনাকে যে সব খাত থেকে আয় হতে হবে, তা নয়। কোনো নির্দিষ্ট খাত থেকে আয় হলেই তা রিটার্ন দেখাবেন।
মোদ্দাকথা, ১০ ধরনের করযোগ্য আয় আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর জমার রিটার্ন ফরমে একজন করদাতার মোট আয়কে ১০ ধরনের আয় দিয়ে বিভাজন করেছে।
একজন করদাতা আইটি ১১গ (২০২৩) অনুসারে রিটার্নের খাতভিত্তিক আয়ের বিবরণ ও মোট আয় নির্ধারণ করতে পারবেন।
দুই দফা সময় বাড়ানোর পর ৩১ জানুয়ারি বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার সময় শেষ হচ্ছে। এ বছর সব করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দিতে হবে। তবে আয়ের সপক্ষে কাগজপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে না।
এবার দেখা যাক, ওই ১০টি আয়ের খাত কী কী, যার ভিত্তিতে করদাতার মোট আয় নির্ধারিত হয়।
১. চাকরির বেতন–ভাতা
সরকারি, বেসরকারি বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানে অনেকে চাকরি করেন। সেখান থেকে পাওয়া মূল বেতন, ভাতা, বোনাস, ইনসেনটিভসহ সব ধরনের আয় এ খাতের মধ্যে পড়বে।
২. ভাড়া আয়
ভাড়া আয়ের মধ্যে আছে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, দোকান বা অন্য যেকোনো সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে মাসে যে আয় হয়। তবে রিটার্নে পুরো বছরের এ খাতের আয় একসঙ্গে দেখাতে হবে।
৩. কৃষি
অনেকে বাণিজ্যিকভাবে কৃষিতে বিনিয়োগ করেন। আবার কৃষিজমি, ফসল, ফল, সবজি, পশুপালন বা যেকোনো কৃষিকাজ থেকে অর্জিত আয়ও রিটার্নে দেখাতে হয়।
৪. ব্যবসায় আয়
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার উপার্জনও আয় হিসেবে দেখাতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসক, আইনজীবী, পরামর্শক—এই পেশাজীবীরা যে আয় করেন, তা–ও আসবে।
৫. বিদেশ থেকে আয়
বিদেশে কাজ বা পরামর্শ থেকে আয় হয়, তা-ও দেখাতে হবে। এ ছাড়া বিদেশে থাকা বিনিয়োগ বা সম্পদ থেকে যদি আপনার করযোগ্য আয় হয়, তাহলে তা এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে।
৬. মূলধনি আয়
মুনাফা, ভাড়া, রয়্যালটি, সুদ বা অন্য সব মূলধনি সম্পদের মাধ্যমে অর্থ আয় হয়।
৭. সুদ, লভ্যাংশ
ব্যাংকের সুদ বা মুনাফা, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা, ট্রেজারি বন্ড বা সিকিউরিটিজ থেকে আয়—এসব আয়কর রিটার্নে দেখাতে হয়।
৮. ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়
পার্টনারশিপ ব্যবসা বা ব্যক্তিসংঘের সদস্য হিসেবে যে আয় বছরে পাওয়া যায়, তা এখানে আসবে।
৯. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীর আয়
যদি পরিবারের সদস্যদের কেউ করদাতা না হন এবং তাঁদের আয় করদাতার সঙ্গে যোগ হয়, তাহলে সেই আয়ের অংশ এ খাতে দেখাতে হয়।
১০. অন্যান্য উৎসের আয়
রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, সম্মানী, ফি, সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি বা যেকোনো বিচ্ছিন্ন ধরনের আয় এ খাতে পড়ে।