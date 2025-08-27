‘নাথিং’ ফোনে কী আছে, দাম কত

বাজারে নতুন মডেলের স্মার্টফোন এলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রযুক্তিপ্রেমী তরুণ প্রজন্ম। তেমনই এক স্মার্টফোনের ব্র্যান্ড ‘নাথিং’। শুনে মনে হবে, এই ফোনে বোধ হয় কিছুই নেই। গত দুই বছরে দেশের বাজারে আসা এই ব্র্যান্ড এখন বেশ জনপ্রিয়। কয়েক মাস আগের তুলনায় দাম কমায় এর চাহিদাও বেড়েছে। তবে ক্রেতারা বলছেন, এই ‘নাথিং’ ব্র্যান্ডের স্মার্টফোনের পেছনের অংশ স্বচ্ছ এবং যন্ত্রপাতি দেখা যায়। এমন অদ্ভুত নকশার কারণে এই ফোনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।
চীনের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওয়ানপ্লাসের সহপ্রতিষ্ঠাতা কার্ল পেই ২০২২ সালে ‘নাথিং ফোন ওয়ান’ বাজারে আনে। মূলত নকশার জন্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই ফোন। এর ‘গ্লিফ ম্যাট্রিক্স’ নামে নতুন ধরনের ব্যাক-লাইটিং নকশা এই ফোনের প্রতি ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে।
বাংলাদেশে নাথিং ফোনের নির্দিষ্ট কোনো পরিবেশক প্রতিষ্ঠান নেই। তবে ব্যাগেজ রুলসের আওতাসহ নানা উপায়ে বাজারে আসে। এর ফলে দামও ওঠানামা করে। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক পরিবেশক না থাকায় গ্রাহকেরা পড়ছেন বৈধতা ও ওয়ারেন্টির ঝুঁকিতে। তবে কিছু বিক্রয় প্রতিষ্ঠান এই স্মার্টফোনের ১ বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে।
বাংলাদেশের বাজারে নাথিং ফোন থ্রি মডেল পাওয়া যাচ্ছে ১ লাখ ১০ হাজার টাকায়। তবে এই ব্র্যান্ডের ফোনের আনুষ্ঠানিক কোনো পরিবেশক না থাকায় নির্দিষ্ট দাম নেই। তাই কোথাও এর কমেও মিলতে পারে এই স্মার্টফোন।
রাজধানীর বসুন্ধরা শপিংমল থেকে নাথিং ফোনের সিএমএফ টু প্রো মডেলের ৮ জিবি র্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজের ফোন ২৮ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে কেনেন উত্তরার বাসিন্দা রাকিবুল ইসলাম। পেশায় তিনি একজন শিক্ষার্থী এবং পাশাপাশি অস্থায়ীভাবে কাজও করেন। তিনি বলেন, এই বাজেটে এই মডেলের স্মার্টফোন বাজারে সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে। তবে শুধু চার্জার সক্ষমতা ৩৩ ওয়াটের জায়গায় ৪৫ ওয়াট হলে এই দামে এটি বাজারের অন্যতম ভালো ফোন বলা যেত।
দেশের মোবাইল বিক্রয় প্রতিষ্ঠান অ্যাপল গেজেটসের ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, নাথিং ফোন থ্রিএ–এর দাম ৩৩ হাজার ৫০০, নাথিং ফোন থ্রিএ প্রো ফাইভ–জি মডেলের দাম ৩৮ হাজার ৯০০ টাকা ও নাথিং ফোন থ্রি ফাইভ–জি ৭২ হাজার টাকা। এ ছাড়া সিএমএফ বাই নাথিং ফোন ওয়ান এবং সিএমএফ বাই নাথিং ফোন টু প্রোর দাম যথাক্রমে ২৪ হাজার ৫০০ ও ২৬ হাজার ২০০ টাকায়। যদিও এই দাম এই প্রতিষ্ঠানের অর্থছাড়ের পরের হিসাবে। তবে র্যাম ও স্টোরেজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানভেদে দামের তারতম্য রয়েছে।
অ্যাপল গেজেটের বিক্রয়কর্মী আবু সুফিয়ান বলেন, ‘তরুণদের মধ্যে এই ফোনের আগ্রহ বেশি। সব মিলিয়ে কম বাজেটের এই ফোনের ক্যামেরা ও কারিগরি বৈশিষ্ট্য (কনফিগারেশন) ভালো। আগে এই ফোনগুলোর দাম বেশি ছিল। তবে দু–তিন মাস ধরে দেশে এই ব্র্যান্ডের ফোনের দাম কিছুটা কমেছে। আমরা প্রতিদিন গড়ে এই ব্র্যান্ডের ১০টা ফোন বিক্রি করি।’
সিএমএফ বাই নাথিং ফোন ওয়ানে আছে ৬ দশমিক ৬৭ ইঞ্চি অ্যামোলেড ও ১২০ হার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিসপ্লে। স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১৪ অপারেটিং সিস্টেম ও মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৩০০ (৪ ন্যানোমিটার) চিপসেট। প্রসেসর অক্টা-কোর হওয়ায় গেম খেলা বা ভারী অ্যাপ চালানো বেশ সহজ হবে। এই ফোন দামের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী। এর পেছনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। সেলফির জন্য রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। ব্যাটারির ক্ষমতা ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার।
নাথিং ব্র্যান্ডের আরেক মডেল থ্রিএ প্রো ফাইভজিতে রয়েছে ৬ দশমিক ৭ ইঞ্চির অ্যামোলেড ডিসপ্লে। ৩ হাজার নিটস উজ্জ্বলতা থাকায় সূর্যের আলোতেও স্ক্রিন পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব করে। এতে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেনএস জেন থ্রি চিপসেট। অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড ১৫ ভিত্তিক নাথিং ওএস ৩.১। এর ফলে এই ফোন ব্যবহারকারীরা তিনটি বড় সফটওয়্যার আপডেট পাবেন। এর পেছনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল ওয়াইড লেন্স, ৫০ মেগাপিক্সেল পেরিস্কোপ টেলিফটো ও ৮ মেগাপিক্সেল আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা। সামনে দেওয়া হয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল ওয়াইড ক্যামেরা। এর সঙ্গে ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ফোনটিকে দীর্ঘক্ষণ চালাতে সাহায্য করবে। সঙ্গে রয়েছে ৫০ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সুবিধা।
রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং মলের মোবাইল দোকান কেআরওয়াই ইন্টারন্যাশনালের বিক্রয় নির্বাহী আশিকুর রহমান বলেন, ‘নাথিং ফোনের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে এর সফটওয়্যারের কার্যদক্ষতা। যেকোনো সমস্যা হলে দ্রুত আপডেট দিয়ে সমাধান করা যায়। সেই সঙ্গে ব্যতিক্রমী নকশা আছে। এ কারণে ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ছে। প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে ছয়টি ফোন বিক্রি হয়। কোনো কোনো দিন এই সংখ্যা আরও বেশি হয়। গ্রাহকদের ব্যবহার–পরবর্তী মন্তব্য বেশ ইতিবাচক।’