শ্বশুরবাড়ির উপহারে কর, তবে ভাই-বোনের উপহারে ছাড়

আমরা উপহার পেতে খুব পছন্দ করি। মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে–মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের নানা উপলক্ষে আমরা উপহার দিই। অনেক সময় টাকাও উপহার হিসেবে দিয়ে থাকি।

কিন্তু আমরা কি জানি, কাদের কাছ থেকে উপহার দিলে কর দিতে হবে না, কিংবা কাদের উপহার দিলে কর দিতে হবে, তা–ও কি জানি?

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এই ধরনের দান বা উপহারের করের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধন করেছে। এবার দেখা যাক, কাকে উপহার দিলে কর দিতে হবে, কাকে উপহার দিলে কর দিতে হবে না।

যাঁদের উপহার পেলে কর বসবে না

চার ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপহার বা দান করলে কোনো কর বসবে না। যাঁরা পাবেন, তাঁদেরও কর দিতে হবে না। বিনা দ্বিধায় টাকাপয়সা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়া যাবে।

এই চার শ্রেণিতে আছেন যাঁরা, তাঁরা হলেন ১. স্বামী-স্ত্রী, ২. মাতা-পিতা, ৩. ছেলে-মেয়ে এবং ৪. ভাই-বোন।

বহু দিন ধরে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়েকে দান করলে তা করমুক্ত আছে। চলতি অর্থবছর থেকে করমুক্ত দান বা উপহারের আওতায় স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তানের পাশাপাশি আপন ভাই ও বোনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মানে, আপন ভাই-বোন নিজেদের সহোদরকে দান করলে তা করমুক্ত থাকবে। এই উদ্যোগের ফলে আপন ভাই-বোন টাকা দিলে তাতে কর দিতে হবে না।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনেক সময় নিজেদের ভাই-বোনের ব্যাংক হিসাবে টাকা পাঠান। তাঁদের দামি উপহারও দেন। প্রবাসী শ্রমিকদের অনেকেই রেমিট্যান্সের অর্থ নিজেদের ভাই-বোনের ব্যাংক হিসাবে পাঠান। কিন্তু রেমিট্যান্সের অর্থ করমুক্ত থাকলেও বিষয়টি পরিষ্কার ছিল না। এবার তা পরিষ্কার করা হলো।

আয়কর আইন অনুসারে, পাঁচ লাখ টাকার বেশি যেকোনো লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে হতে হবে।

শুধু টাকাপয়সা নয়, পারিবারিক জমি, ফ্ল্যাটসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তরও আরও সহজ হবে। কারণ, দান বা উপহারের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও আছে।

কীভাবে রিটার্নে দেখাবেন

বিষয়টি একটু ভেঙে বলা যাক, ধরুন, আপনার ভাই আপনাকে দুই লাখ টাকা উপহার হিসেবে দিলেন, যা বছর শেষে আপনার রিটার্নে দেখালেন। এতে কর বসবে না। একইভাবে আপনার ভাইকে তাঁর কর নথিতে এই দান বা উপহারের কথা উল্লেখ করতে হবে।

যাঁদের উপহারে কর দিতে হবে

শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকাপয়সা, গয়না, জমি-ফ্ল্যাট ইত্যাদি উপহার হিসেবে পেলে কর বসবে। কেননা, উপহার বা দানের আওতায় করমুক্ত রাখার তালিকায় তাঁদের নাম নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকাসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন টাকাপয়সা উপহার দিলে, তা করের আওতায় আসবে।

মোদ্দাকথা, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, আপন ভাই-বোন—এই চার ধরনের সম্পর্ক ছাড়া যে কারও কাছ থেকে উপহার পেলে তাতে কর বসবে।

অভিযোগ আছে, অনেকের কর নথিতে শ্বশুরবাড়ি থেকে উপহার হিসেবে অনেকে সম্পদ দেখিয়ে দেন। যিনি উপহার দেন, তিনি তাঁর কর নথিতে এমন সম্পদ হস্তান্তরের তথ্য দেন না। অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থসম্পদ এভাবে দেখানো হতে পারে। তাই কারা দান করল বা উপহার দিল, তা করের আওতায় আসবে না, তা ঠিক করে দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

কীভাবে রিটার্ন দেখাবেন

এনবিআর সূত্রে জানা যায়, মা-বাবা, ভাই-বোন ও স্ত্রী-সন্তান ছাড়া যে কারও কাছ থেকে উপহার পেলে বছর শেষে তা আয়কর রিটার্নে দেখাতে হবে এবং করও দিতে হবে। আবার উপহারদাতাকেও তাঁর আয়কর রিটার্নে উপহার দেওয়ার বিষয়টি জানাতে হবে।

