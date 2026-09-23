আয়কর রিটার্ন জমায় করছাড় নিয়ে জটিলতা, অগ্রিম করের ওপর ছাড় নেই

আয়কর রিটার্ন জমায় উৎসাহ দিতে চলতি ২০২৬–২৭ অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জন্য ৫ শতাংশ করছাড় ঘোষণা করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নতুন বিধান অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে পরিশোধযোগ্য করের ৫ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা ছাড় পাবেন করদাতারা।
তবে এই করছাড় নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, রিটার্ন দাখিলের সময় যত টাকা কর পরিশোধ করা হবে তার ওপর ৫ শতাংশ ছাড় প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ পুরো বছরের মোট করের ওপর এই ছাড় হিসাব করা হবে না। ফলে যেসব করদাতা জুনের আগেই অগ্রিম কর, পে রোল ট্যাক্স বা অন্যভাবে আগাম আয়কর দিয়েছেন তাঁরা সেই টাকার ওপর করছাড় সুবিধা পাচ্ছেন না।
এনবিআরের শীর্ষ পর্যায়ের একজন আয়কর কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, মূলত আগে রিটার্ন জমায় উৎসাহ দিতে এই বিধান করা হয়েছে। কিন্তু এতে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে কাজ চলছে। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে সংশোধিত কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারে।’
আয়কর আইনজীবীরা মনে করেন, নিয়মিত কর পরিশোধকারী করদাতাদের সঙ্গে অন্যদের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তাঁদের মতে, রিটার্ন জমার সময় প্রদেয় করের ওপর করছাড় না দিয়ে একজন করদাতার সারা বছরের মোট করের ওপর ছাড় হিসাব করা হলে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে।
এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে কর শনাক্তকরণ নম্বরধারীর (টিআইএন) সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই ও আগস্টে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার রিটার্ন জমা পড়েছে। গত অর্থবছরে মোট ৪৯ লাখ ৫৫ হাজার রিটার্ন জমা হয়েছিল।
এদিকে প্রতিটি করদাতার রিটার্নের জন্য একটি ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করছে এনবিআর। করদাতার কত টাকা কর পরিশোধ করেছেন এবং কত টাকা পরিশোধ বাকি রয়েছে, তার হিসাব এই প্রোফাইলে থাকবে।
একজন কর কর্মকর্তা বলেন, অনলাইন ব্যবস্থায় করদাতারা রিটার্ন দাখিল করবেন। তাই করদাতার কর পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখতে ডিজিটাল প্রোফাইল প্রয়োজন। করছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই প্রোফাইলের তথ্য কাজে লাগবে।