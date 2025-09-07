ক্রেডিট কার্ডে আমরা কেন বেশি খরচ করি

পকেটে ক্রেডিট কার্ড থাকলেই খরচ করতে ইচ্ছা করে। এ ধরনের ইচ্ছা করে না, এমন গ্রাহক পাওয়া কঠিন। ক্রেডিট কার্ড থাকলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে ফেলি আমরা।
ক্রেডিট কার্ডে বেশি খরচ করার পেছনে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিক কারণ আছে। এবার প্রধান ১০টি কারণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
মনস্তাত্ত্বিক কারণ
ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকেরা মনস্তাত্ত্বিক কারণে অনেক সময় ক্রেডিট কার্ডে বেশি খরচ করে ফেলেন। এবার দেখা যাক, কারণগুলো কী কী:
১. টাকা খরচ হচ্ছে, সেই অনুভূতি নেই
যখন ক্রেডিট কার্ডে খরচ করবেন, তখন মানিব্যাগ থেকে নগদ টাকার মতো সরাসরি বেরিয়ে যেতে দেখা যায় না। খরচ আপনার মনোজগতে কম প্রভাব ফেলে। যেমন নগদে পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে দিলে কষ্ট লাগে, কিন্তু কার্ডে সোয়াইপ করলে একই খরচে তেমন বোঝা লাগে না।
২. তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি
হাতে নগদ টাকা না থাকলেও ক্রেডিট কার্ড থাকলে তাৎক্ষণিক কেনাকাটা করা যায়। যেমন নতুন মুঠোফোন এখনই চাই, তাই হাতে টাকা না থাকলেও কার্ডে কিনে ফেলি।
৩. সামাজিক চাপ
বিলাসী জীবন দেখাতে অনেকে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বেশি দামি জিনিস কেনাকাটা করেন। যেমন বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে গেলে দামি খাবার অর্ডার করি; কারণ, কার্ড দিয়ে দেওয়া সহজ।
৪. রিওয়ার্ডস, ক্যাশব্যাকের লোভ
পয়েন্ট, বোনাস, ডিসকাউন্ট ইত্যাদি পেতে গিয়ে বেশি খরচ হয়ে যায়। যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা অফার দেয়। ৫ হাজার টাকার শপিং করলে ৫০০ টাকা ক্যাশব্যাক—এমন অফার নিতে গিয়ে হয়তো ৪ হাজার টাকার প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পর বাকি ১ হাজার টাকার অপ্রয়োজনীয় জিনিসও কিনে ফেলি।
৫. অবচেতন মন
নগদ টাকা খরচ করলে বারবার টাকার হিসাব করতে হয়, কিন্তু কার্ডে তা চোখে পড়ে না। ফলে বাড়তি খরচ হয়ে যায়।
আর্থিক কারণ
ক্রেডিট কার্ডে বেশি খরচের কিছু আর্থিক কারণও আছে। এবার দেখা যাক প্রধান কারণগুলো কী কী:
১. সহজ প্রাপ্যতা
পকেটে নগদ টাকা নেই। চিন্তা নেই, ক্রেডিট কার্ড তো আছে। তাই খরচ করা যায় সহজে। এমন ভাবনা থেকে ক্রেডিট কার্ডে খরচ বেশি হয়। যেমন প্রয়োজন না থাকলেও অনলাইনে জিনিসপত্র অর্ডার করতে দ্বিধা হয় না।
২. কার্ডের ঋণের সীমার প্রলোভন
যত বেশি ঋণের সীমা, তত বেশি বেশি সুযোগ মনে করেন অনেকে। এতে কেনাকাটায় নিয়ন্ত্রণ হারান। যেমন ব্যাংক একজন ক্রেডিট কার্ড গ্রাহককে ঋণের সীমা ৫০ হাজার টাকা দিয়েছে। তাঁর মনে হলো, খরচ করার সুযোগ আছে। ফলে পরিকল্পনার বাইরে খরচ করেন তিনি।
৩. বিলম্বিত পরিশোধ
ক্রেডিট কার্ডে খরচ করলে সঙ্গে সঙ্গে কিংবা এক-দুই দিন পর পরিশোধ করতে হয় না। পরের মাসে ক্রেডিট কার্ডের বিল আসে। তখন তা পরিশোধ করতে হয়। পরের মাসে বেতন পেলে ক্রেডিট কার্ডের বিল দেব—এমন ভাবনা থেকে অনেকে বেশি টাকা খরচ করেন।
৪. কিস্তি–সুবিধা
টিভি, ফ্রিজ, এসির মতো বড় অঙ্কের টাকা খরচ করলে তা কিস্তিতে শোধ করা যায়। যেমন আপনার ৫০ হাজার টাকার টিভি হলেই চলে। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডে কিনলে কিস্তি বা ইএমআই সুবিধা আছে, এই ভেবে ৭৫ হাজার টাকায় টিভি কিনে ফেলেন। এতে অপ্রয়োজনীয় খরচ যোগ হয়।
৫. অফার ও বিজ্ঞাপনের প্রভাব
ব্যাংক, শপিং মল বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আকর্ষণীয় অফার দেয়, যা অতিরিক্ত খরচে ঠেলে দেয়। শপিং মলে কার্ড ব্যবহার করলে ২০ শতাংশ ছাড়—এ ধরনের প্রচারণায় মানুষ দরকার না থাকলেও বাড়তি জিনিস কিনে ফেলে।