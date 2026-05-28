আয়কর রিটার্ন
আপনার টাকা

এবারের ঈদ বোনাসের টাকা পরবর্তী আয়কর রিটার্নে দেখাতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের চাকরিজীবীদের বেশির ভাগই ঈদ বোনাস পান। বোনাসের টাকায় কেনাকাটা করেছেন স্ত্রী-সন্তানের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের জন্য। ঈদ উপলক্ষে বেশ ভালো বাজারসদাই করেছেন।

যাঁরা প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দেন, তাঁদের ঈদের বোনাসের টাকার হিসাবও আয়কর রিটার্নে দেখাতে হবে। কারণ, এই উৎসব বোনাসের টাকা আপনার আয় হিসেবে গণ্য হয়।

আয়কর রিটার্নে মূল বেতনের পাশাপাশি উৎসব ও অন্যান্য বোনাস হিসেবেও যে অর্থ পাবেন, তা আয়কর রিটার্ন দেখাতে হয়। অনেকে মনে করেন, উৎসব বোনাসসহ এ ধরনের অন্যান্য টাকা রিটার্নে না দেখালেও চলে। আসলে এটি ঠিক নয়।

ঈদ বা উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা আয় হিসেবে দেখাবেন। আবার ঈদের মতো উৎসবে কত টাকা খরচ করলেন, তা জীবনযাত্রার খরচ বিবরণীতে দেখাতে হবে।

মনে রাখবেন, উৎসব বোনাসের টাকা আয় হিসেবে দেখাবেন, উৎসবের খরচের টাকা জীবনযাত্রার খরচে দেখাবেন। দুটোই দুই ধরনের তথ্য, যা কর কর্মকর্তারা জানতে চান।

এবারের ঈদের যে বোনাস পেলেন, তা আগামী বছর রিটার্ন জমার সময় দেখাবেন। আবার ঈদ বা উৎসবের খরচও তখন দেখাতে হবে।

কীভাবে দেখাবেন

প্রতিবছর রিটার্ন জমার সময় চাকরিজীবীদের আয় খাত হিসেবে মূল বেতন দেখাতে হয়। এর পাশাপাশি উৎসব ভাতাও এই আয় খাতে যাবে। এ ছাড়া যাতায়াত, চিকিৎসা ভাতাসহ অন্যান্য আয়ও দেখাতে হয়।

ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক রিটার্ন দেওয়ার সময় জীবনযাপনের খরচ বিবরণী দিতে হয়। সেখানে ঈদসহ উৎসবের যাবতীয় খরচ দেখাতে হয়। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আইটি-১০ বি ফরমের মাধ্যমে জীবনযাত্রার তথ্য দিতে হয়। সেখানে ৭ নম্বর সারণিতে উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ ব্যয় খাতে ঈদের খরচের যাবতীয় সব জানাতে হবে।

ঈদের কেনাকাটা, ঘোরাঘুরির খরচ আয়কর নথিতে দেখানো হয় কি না, তা জানতে চান কর কর্মকর্তারা। তাঁদের আয়ের সঙ্গে খরচের সামঞ্জস্য আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

জীবনযাত্রার ব্যয় কেন দেখাতে হয়, এর পেছনে কারণ আছে। আপনি কতটা ধনী, আপনি কত আয় করেন, কত খরচ করেন, আপনার সামাজিক অবস্থান কী, সেটা দেখতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আপনার বৈধ আয়ের সঙ্গে আপনার জীবনযাত্রার মিল আছে কি না, তা দেখতে চান কর কর্মকর্তারা।

বর্তমানে ১ কোটি ২৮ লাখ কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিবছর ৪০-৪২ লাখ টিআইএনধারী রিটার্ন দেন।

