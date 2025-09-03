ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড
আপনার টাকা

ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে টাকা বাঁচানোর ১০ কৌশল

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

এ দেশে এখনো ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডকে শুধু খরচের উপায় হিসেবে দেখা হয়। একটু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করলে কার্ড ব্যবহার করে টাকা বাঁচানো যায়। এ জন্য দরকার আপনার বুদ্ধিদীপ্ত আর্থিক সিদ্ধান্ত।

শুধু খরচের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কার্ড নেওয়ার পরিবর্তে এগুলো ব্যবহার করে পুরস্কার, ক্যাশ ব্যাকসহ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। দেশে এখন ভিসা, মাস্টারকার্ডসহ বিভিন্ন ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড আছে। টাকা বাঁচাতে কী কী কৌশল আছে, সেটা জেনে নিই:

১. মোবাইল রিচার্জে ক্যাশব্যাক নিন

বেশির ভাগ ব্যাংক কার্ড দিয়ে বিকাশ, নগদ, রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইলে আর্থিক সেবায় (এমএফএস) রিচার্জ করলে ক্যাশব্যাকের সুবিধা পাওয়া যায়।

২. সুপারশপে ছাড় খুঁজুন

আগোরা, স্বপ্ন, মীনাবাজারসহ বিভিন্ন সুপারশপে নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট সময়ে বাজারসদাই করলে ছাড় দেওয়া হয়। যেমন শুক্রবারে বাজার করলে ৫ শতাংশ ছাড় দেয় বিভিন্ন সুপারশপ কোম্পানি। এ জন্য নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে এই ছাড় পাওয়া যায়।

৩. রেস্তোরাঁর অফার ব্যবহার করুন

অনেক ব্যাংকের কার্ডে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় বড় শহরের অভিজাত ও হালে জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় খাবারের বিলে ছাড় দেয়। ১০-১২ শতাংশ ছাড় বেশ মামুলি ব্যাপার হয়ে গেছে। তাই বাইরে খাওয়ার আগে কোন কার্ডে অফার আছে, দেখে নিন। আবার বিভিন্ন অভিজাত ও তারকা হোটেলের রেস্তোরাঁয় ‘বাই ওয়ান, গেট টু’ কিংবা ‘বাই ওয়ান, গেট টু’—এ ধরনের অফারও থাকে। পরিবার ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরে খাবার খেতে গেলে এসব অফার বেশ কাজে লাগে।

৪. ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে কার্ড ব্যবহার করুন

দারাজ, পিকাবোসহ বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে কেনাকাটার আগে একটু ভাবুন। কোথায় কী ছাড় আছে, জেনে নিন। কারণ, বিভিন্ন ব্যাংক কার্ডে কেনাকাটা করলে ছাড় পাওয়া যায়। এতে আপনার খরচ বাঁচবে।

৫. বড় কেনাকাটায় সুদবিহীন ইএমআই অফার নিন

পরিবারের প্রয়োজনে ফ্রিজ, টিভি, মোবাইল বা আসবাব কিনতে হয়। এত টাকা হয়তো আপনার হাতে নেই। তাহলে উপায় কী? আপনি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বড় অঙ্কের বিল পরিশোধ করতে পারেন। আর ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ করার সময় সুবিহীন কিস্তির সুযোগ নিতে পারেন। অনেক ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে দু-তিন মাসের জন্য সুদবিহীন কিস্তি–সুবিধা আছে।

৬. এয়ারলাইনের টিকিটে ছাড় কাজে লাগান

ছাড়ের সময় ভ্রমণ পরিকল্পনায় অনেক খরচ বাঁচে। বাংলাদেশ বিমান, ইউএস বাংলা, নভোএয়ারসহ বিভিন্ন এয়ারলাইনের টিকিটে ৫-১০ শতাংশ ছাড় থাকে। তবে মনে রাখবেন, এই ছাড় টিকিটের ভিত্তি ভাড়ার ওপর। করের টাকা বাদ দিয়ে এ হিসাব করা হয়। টিকিটে অনেক সময় কার্ডে ছাড় বা ইএমআই–সুবিধা থাকে। ভ্রমণপ্রেমীরা এতে সঞ্চয় করতে পারেন।

৭. হোটেল-রিসোর্টে ছাড়

আপনি কোথাও ঘুরতে যাবেন। বিভিন্ন ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে দেশ-বিদেশের হোটেলে ছাড় পাওয়া যায়। কোনো কোনো কার্ডে ৫০-৬০ শতাংশ ছাড় মেলে। সাধারণত অফ সিজনে এই ছাড়ের পরিমাণ বেশি। কক্সবাজারের নামীদামি হোটেলগুলোতে কার্ডে ছাড় বেশি। অন্যদিকে ফুলবোর্ড নামে বেশ কিছু ছাড় থাকে। যেমন কক্সবাজার, গাজীপুর, বান্দরবান, শ্রীমঙ্গলসহ বিভিন্ন তারকা হোটেলে নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করলে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবারসহ থাকার সুযোগ থাকে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে ৪০-৫০ শতাংশ ছাড় থাকে।

৮. বার্ষিক মাশুল মওকুফ নিশ্চিত করুন

বাংলাদেশের অনেক ব্যাংক তাদের ক্রেডিট কার্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচ করলে বাৎসরিক ফি নেয় না। যেমন বছরে ৫০ হাজার টাকার বেশি খরচ করলে কিংবা ৬, ১২ কিংবা নির্দিষ্টসংখ্যক কেনাকাটা করলে ক্রেডিট কার্ডের মাশুল ফি মওকুফ করা হয়। এতে বছর শেষে টাকা বেঁচে যায়।

৯. হাসপাতালে ছাড় খুঁজুন

স্কয়ার, ল্যাবএইড, ইউনাইটেড হাসপাতালসহ দেশের বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালে বিল পরিশোধে ব্যাংক কার্ডে ছাড় মেলে। এতে গ্রাহকের খরচ বাঁচে। চিকিৎসা খরচে এটি বেশ সহায়ক।

১০. উৎসব অফার মিস করবেন না

ঈদ, পূজা, নববর্ষসহ বিভিন্ন উৎসব–পার্বণে প্রায় সব ব্যাংকই শপিং, অনলাইন কেনাকাটা ও ভ্রমণে বিশেষ ডিসকাউন্ট বা ক্যাশব্যাক অফার দেয়। সেটি নিলে আপনার খরচ কমে।

