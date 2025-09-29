ব্যবসায়ীদের নতুন সুবিধা: বিএসটিআইয়ের ক্যালিব্রেশন ফি কমানো হলো

ক্যালিব্রেশন ফি বা মাশুলের পরিমাণ কমিয়েছে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। এর ফলে আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক খরচে ক্যালিব্রেশন সেবা নিতে পারবেন গ্রাহকেরা। এই সংক্রান্ত একেকটি সেবার বিপরীতে একেক ধরনের মাশুল আরোপ হয়।
আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিএসটিআই। শিল্প খাতে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দিতে এই মাশুল কমিয়েছে বিএসটিআই। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও মাশুল কমানোর দাবি করা হয়েছিল।
ক্যালিব্রেশন কী
ক্যালিব্রেশন হলো কোনো যন্ত্রের সঠিকতা যাচাই ও মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া। কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে কাজ করছে কি না, সেটি যাচাই করতে নিয়মিত ক্যালিব্রেশন দরকার হয়।
অর্ধেক মূল্যে সেবা
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএসটিআইয়ের অধীনে ন্যাশনাল মেটেরোলজি ল্যাবরেটরিতে ছয়টি বিশেষায়িত পরীক্ষাগার আছে। এগুলো থেকে দেওয়া ক্যালিব্রেশন সেবার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিএসটিআইয়ের ৪১তম কাউন্সিল সভায় ফি কমানোর এ সিদ্ধান্ত হয়।
বাংলাদেশে এগুলো যাচাই করার জন্য বিএসটিআই অনুমোদিত (অ্যাক্রেডিটেড) ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। তবে বিদ্যমান ক্যালিব্রেশন মাশুলকে অনেক বেশি উল্লেখ করে এটিকে কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ফি কমানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিএসটিআই জানায়, ফি কমায় এখন থেকে শিল্পকারখানা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এলপিজি বা এলএনজি কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আগের তুলনায় অর্ধেকের কম দামে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্যালিব্রেশন সেবা গ্রহণ করতে পারবে।
বিএসটিআই অনুমোদিত (অ্যাক্রেডিটেড) ছয়টি ল্যাবের মধ্যে মাস ম্যাজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে বাটখারা ও ওজনযন্ত্র; লেংথ অ্যান্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরি থেকে মিটার স্কেল, মেজারিং টেপ, মাইক্রোমিটার, ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, থিকনেস গেজ, গেজ ব্লক প্রভৃতি; ভলিউম ম্যাজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে ভলিউমেট্রিক মেজার্স, গ্লাসওয়ার, মাইক্রোপিপেট ইত্যাদি; টেম্পারেচার ম্যাজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে থার্মোমিটার, ওভেন, ফারনেস, অটোক্লেভ, ইনকিউবেটর, হাইগ্রোমিটার, ডাটালগার এবং ফোর্স অ্যান্ড প্রেশার ল্যাবরেটরি থেকে প্রেশার গেজ, ব্লাড প্রেশার যন্ত্র পরীক্ষা করানো যাবে।
এ ছাড়া ইলেকট্রিক্যাল, টাইম অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি ল্যাবরেটরি থেকে স্টপওয়াচ, টাইমার, ভোল্টেজ (এসি বা ডিসি), কারেন্ট (এসি বা ডিসি), রেজিস্টেন্স, ওহমমিটার, ক্যাপাসিটেন্স, ওয়াটমিটার, ক্লাম্পমিটার প্রভৃতি সুলভ মূল্যে পরীক্ষা করা যাবে।