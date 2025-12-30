পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীরা এখন টাকা তুলতে পারবেন

পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের আমানত ফেরত দেওয়ার সময়সূচিসহ সাধারণ আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্কিম চূড়ান্ত করেছে। যেসব সাধারণ গ্রাহকের আমানত দুই লাখ টাকা পর্যন্ত, তাঁদের অর্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। ‘আমানত সুরক্ষা আইন’-এর আওতায় এই অর্থ যেকোনো সময় পুরোটা তোলা যাবে।
যাঁদের আমানত দুই লাখ টাকার বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে অর্থ তোলা যাবে কিস্তিতে। শুধু চলতি ও সঞ্চয়ী আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদে তুলতে পারবেন গ্রাহকেরা। এ ক্ষেত্রে পুরো টাকা তুলতে ২৪ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যাবে।
তবে ক্যানসার ও কিডনি ডায়ালাইসিসের মতো গুরুতর রোগে আক্রান্ত আমানতকারীদের জন্য স্কিমে মানবিক বিবেচনায় বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়সীমা বা সীমার বাইরে গিয়েও আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক আজ মঙ্গলবার এক প্রজ্ঞাপনে এই স্কিমের বিস্তারিত জানিয়েছে। পাশাপাশি নতুন ব্যাংকের লোগোও উন্মোচিত করেছে।
পাঁচ ইসলামি ব্যাংককে একীভূত করে একটি ব্যাংক গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে এসব ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংককে অধিগ্রহণ করবে নবগঠিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’।
এই স্কিমে সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দুই লাখ টাকা পর্যন্ত আমানত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং একীভূত কার্যকর তারিখ থেকে যেকোনো সময় তোলা যাবে। এর মানে আগামী কার্যদিবস থেকে তাঁরা টাকা তুলতে পারবেন। তবে ২ লাখ টাকার বেশি আমানতের জন্য ২৪ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে উত্তোলন করা যাবে। সাধারণ আমানতকারীদের চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে পরবরর্তী এক লাখ টাকা পর্যন্ত স্কিম কার্যকর হওয়ার তিন মাস পর তোলা যাবে।
এরপর ১ লাখ টাকা করে স্কিম কার্যকরের পরের ৬ মাস ৯ মাস, ১২ মাস, ১৫ মাস, ১৮ মাস, ২১ মাস পর তোলা যাবে। বাকি পুরো অর্থ তোলা যাবে ২৪ মাস পর। এদিকে প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের চলতি, সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রেও একই সূচি প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে।
পাশাপাশি সাধারণ আমানতকারীদের মেয়াদি ও স্থায়ী আমানতের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব আমানতকারীরা তাঁদের স্থায়ী আমানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ বা ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তিন মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানত স্কিম কার্যকর হওয়ার পর তিনবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হবে। ৩-৬ মাস মেয়াদি আমানত ২ বার, ৬-১২ মাস মেয়াদি আমানত ২ বার স্কিম কার্যকর হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হবে।
এ ছাড়া এক-দুই বছর মেয়াদি আমানত তিন বছর মেয়াদি আমানতে রূপান্তরিত হবে। দুই-তিন বছর মেয়াদি আমানত চার বছর মেয়াদি এবং তিন-চার বছর মেয়াদি আমানত পাঁচ বছর মেয়াদি আমানতে রূপান্তরিত হবে। এ ছাড়া চার বছরের বেশি মেয়াদি আমানত মেয়াদপূর্তি শেষে পরিশোধযোগ্য হবে।
এতে বলা হয়েছে, ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ সদস্যের একটি পর্ষদ থাকবে, যার মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্য হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক।