ঢাকায় বৃহস্পতিবার শুরু সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার

সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে আগামী বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শুরু হচ্ছে সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার-২০২৫। বেলা ১১টায় মেলার উদ্বোধন করবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
মেলায় তৈরি পোশাক ও বস্ত্র, জেমস ও জুয়েলারি, কসমেটিকস, চামড়াজাত পণ্য, হোম অ্যাপ্লায়েন্স ও কিচেনওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ইলেকট্রনিকসহ নানা ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হবে।
আজ গণমাধ্যমে পাঠানো ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
মেলা চলবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
মেলাটি সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এসসিসিআই) ও এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজন করছে। সার্ক সেক্রেটারিয়েটের পরিচালকসহ ব্যবসায়ী নেতারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শতাধিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের পণ্য ও সেবা নিয়ে মেলায় অংশ নেবে। পণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি বিজনেস নেটওয়ার্কিং, বিটুবি সেশন ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে অংশগ্রহণকারীদের।