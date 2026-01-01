বাণিজ্য

ফিরে দেখা

পঁচিশে অর্থনীতির আলোচিত ২৫

নতুন আরেকটি বছরের শুরু। ২০২৫ সাল শেষ। ঘটনাবহুল সদ্য বিদায়ী বছরে অর্থনীতির নানা বিষয় ছিল আলোচনায়। নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। সংকটের মধ্যেও ছিল কিছু সুখবর। ২০২৫ সালের আলোচিত ২৫ ঘটনা নিয়ে এই আয়োজন।

পাঁচ ব্যাংক একীভূত

গত সরকারের মেয়াদে লুটপাট হওয়া ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ও এক্সিম ব্যাংক একীভূত করে গঠন করা হয় ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’।

এনবিআর দুই ভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা—এ দুটি বিভাগ করা হয়। এটিকে কেন্দ্র করে গত জুনে নজিরবিহীন আন্দোলনের ঘটনাও ঘটেছে।

পাল্টা শুল্ক কমে ২০ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত এপ্রিলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের পণ্যে ২০% পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন।

সোয়া ২ লাখ টাকা ছাড়াল সোনা

বৈশ্বিক বাজারে সোনার দামের অস্থিরতার কারণে দেশেও ধাতুটির দর সারা বছরই ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তাতে সোনার ভরি ২ লাখ ২৯ হাজার টাকার রেকর্ড উচ্চতায় ওঠে।

আলুর বাজারে মন্দা

আলু উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারে দাম পড়ে যায়। একপর্যায়ে হিমাগারের গেটে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হয়েছে ১৩ থেকে ১৫ টাকায়। এতে উৎপাদন খরচ তুলতে পারেননি কৃষকেরা।

বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগ

নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া ও কেরানীগঞ্জের পানগাঁও টার্মিনাল দুটি বিদেশি কোম্পানির কাছে ছেড়ে দেওয়ার চুক্তি করে সরকার।

রপ্তানিতে ভারতের বিধিনিষেধ

বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ দেয় ভারত। ৯ এপ্রিল, ১৭ মে ও ২৭ জুন তিন দফায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি সুবিধা বাতিল করা হয়।

মূল্যস্ফীতিতে স্বস্তি

বিদায়ী বছরে সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে স্বস্তি ছিল মূল্যস্ফীতি আগের চেয়ে কমেছে। গত নভেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ২৯ শতাংশে।

ট্রেড ইউনিয়ন হবে ২০ জনে

মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান রেখে গত নভেম্বরে শ্রম আইন সংশোধনের অধ্যাদেশ জারি করে সরকার।

রেকর্ড খেলাপি ঋণ

বিদায়ী বছরে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয় ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশ।

শেয়ারবাজারে মন্দা, বিএসইসিতে বিশৃঙ্খলা

বছরজুড়েই শেয়ারবাজারে ছিল মন্দাভাব। সূচকের পাশাপাশি লেনদেনও কমে গেছে। এ ছাড়া গত বছরের ৫ মার্চ বিএসইসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে অবরুদ্ধ হন সংস্থাটির শীর্ষ নেতৃত্ব।

ঋণখেলাপির আবার ছাড়

গত সরকারের মতো এবারও খেলাপি হওয়া ব্যবসায়ীদের ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতায় ব্যবসায়ীদের এই সুযোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরই মধ্যে প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এ ছাড়া ঋণ পুনঃ তফসিল, অবলোপনের নীতিমালা সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

বেক্সিমকোর কারখানা বন্ধ

খেলাপি ঋণের কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে বেক্সিমকো শিল্পপার্কের সব কটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এতে বেকার হয়ে পড়েন ৩৩ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী।

আগুনে পুড়েছে কার্গো ভিলেজ

গত ১৮ অক্টোবর ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ‘কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে’ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক শ কোটি টাকার পণ্য পুড়ে যায়।

আটকে গেছে আইএমএফের ঋণ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে ঋণ কর্মসূচির আকার এখন ৫৫০ কোটি মার্কিন ডলারের। পাঁচ কিস্তিতে বাংলাদেশ ৩৬৪ কোটি ডলার পেয়েছে। এরপর ডিসেম্বরে ষষ্ঠ কিস্তির অর্থ আর পাওয়া যায়নি।

বিনিয়োগ সম্মেলন

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ৭ এপ্রিল থেকে চার দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট’ আয়োজন করে সরকার। চার দিনের সম্মেলনে খরচ হয় পাঁচ কোটি টাকা।

ভবনের আয়তন বাড়ল

আবাসন ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে দ্বিতীয়বারের মতো রাজধানীর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংশোধন করেছে সরকার। এতে ঢাকার কিছু এলাকায় আগের চেয়ে বেশি আয়তন ও ইউনিটের ভবন নির্মাণের সুযোগ মিলবে।

এলডিসি উত্তরণ নিয়ে দোটানা

২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ হবে। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে এই উত্তরণ অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

১০ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাতিল

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অনুমোদন পাওয়া ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার। বাতিল হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে পাঁচটি সরকারি ও পাঁচটি বেসরকারি।

দারিদ্র্য বেড়েছে

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার বছর ধরে দারিদ্র্য বেড়েছে। ২০২৫ সালে দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশের কিছু বেশি হয়েছে। দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৬০ লাখ।

আসছে ডিজিটাল ব্যাংক

গত বছর ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৩টি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে আবেদনও করেছে। তবে এখনো কাউকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

বন্দরের মাশুল বেড়েছে

চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল আগের তুলনায় গড়ে ৪১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কনটেইনার পরিবহনে। ব্যবসায়ীদের আপত্তির মুখে গত ১৫ অক্টোবর বাড়তি মাশুল কার্যকর হয়।

বিদেশে সম্পদ জব্দ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়ে ১১টি শীর্ষ গ্রুপের আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখা শুরু করে। এর মধ্যে বেশির ভাগ বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন বলে জানানো হয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্যে কয়েকজনের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

রিজার্ভে স্বস্তি

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রবাসী আয় বেড়ে যায়। প্রতি মাসেই যা ২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করছে। এর ফলে কেটে গেছে ডলার-সংকট। রিজার্ভ বেড়ে ৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন

বিপর্যস্ত ৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবসায়ন বা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিগত সরকারের সময় ঋণ অনিয়মের কারণে এসব প্রতিষ্ঠান আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছে না।

