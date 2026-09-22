বাণিজ্য

নতুন ওয়েবসাইট চালু করল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, কী পরিবর্তন এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা
শেয়ারবাজারের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, এমডি নুজহাত আনোয়ার এবং আইপিএফ চেয়ারম্যান নাসরিন বেগম। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর নিকুঞ্জে ডিএসই টাওয়ারে
ছবি: ডিএসইর সৌজন্যে

পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের তথ্যপ্রাপ্তি আরও সহজ ও দ্রুত করতে নতুন একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। নতুন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আন্তর্জাতিক মানের সব সুবিধা ও তথ্য একই জায়গায় পাবেন। নতুন ওয়েবসাইটের লিংক হচ্ছে new.dsebd.org।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর নিকুঞ্জে ডিএসই কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএসই পরিচালনা পর্ষদ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নতুন ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নুজহাত আনোয়ার, বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিলের (আইপিএফ) চেয়ারম্যান নাসরিন বেগম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ডিএসই কর্মকর্তারা জানান, নতুন ওয়েবসাইটটিতে ব্যবহারকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য (ইউজার এক্সপেরিয়েন্স) বাড়াতে এবং সব ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে এক জায়গায় রাখতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

যেসব পরিবর্তন এসেছে

ডিএসই জানায়, নতুন ওয়েবসাইটে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন ওয়েবসাইটে কোম্পানিভিত্তিক সার্চের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্য সাজানো হয়েছে। ফলে এখন আর আলাদা পেজে না গিয়ে এক ক্লিকেই কোম্পানিসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সব তথ্য পাওয়া যাবে। আবার শেয়ারবাজারের আইন ও নীতিমালাসংক্রান্ত নতুন–পুরোনো সব তথ্য একটি পেজে রাখা হয়েছে, যা বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে।

ডিএসইর সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি দলের এক প্রতিনিধি জানান, পুরোনো ওভারলোডেড ও তথ্যভারাক্রান্ত ডিজাইনের বদলে এখন একটি দৃষ্টিনন্দন, পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারকারীবান্ধব নকশা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্তমানে ওয়েবসাইটের গ্রাফ ও গুরুত্বপূর্ণ সূচকের তথ্যগুলো লাইভ (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) আপডেট হতে থাকে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের বারবার পেজ রিফ্রেশ করতে হবে না। আগে যেকোনো শেয়ারের চার্ট বা গ্রাফ দেখতে গেলে পপআপের মাধ্যমে আলাদা উইন্ডো খুলে যেত, যা ব্যবহারকারীর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাত। এখন ওয়েবসাইটের ভেতরেই চার্ট ও গ্রাফগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে দেখা যাবে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের মতো এখন ডিএসই ওয়েবসাইটেও যুক্ত করা হয়েছে ‘সেক্টোরাল হিটম্যাপ’, যা বাজারের খাতভিত্তিক চিত্র বুঝতে সাহায্য করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নতুন ওয়েবসাইটের লিংক হচ্ছে new.dsebd.org। তবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ডিএসইর আগের ওয়েবসাইট ও নতুন ওয়েবসাইট—উভয়টিই চালু থাকবে।

এ বিষয়ে ডিএসইর এমডি নুজহাত আনোয়ার বলেন, ব্যবহারকারীদের ফিডব্যাক ও অভিজ্ঞতার আলোকে পুরো ওয়েবসাইটটির নেভিগেশন সহজ ও ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে এটি ধারাবাহিকভাবে আরও উন্নত ও আধুনিকায়ন করা হবে।

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