সোনার দাম কমেছে ভরিতে ২,১৫৮ টাকা

বিশ্ববাজারে দাম কমায় দেশের বাজারেও সোনার দাম কমেছে। এবার ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ দাম কমেছে ২ হাজার ১৫৮ টাকা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সোনার নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম বেড়েছিল ২ হাজার ১৫৮ টাকা। সেদিন সকালে সমপরিমাণ দাম কমেছিল।
সোনার নতুন দর অনুযায়ী, ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরিতে (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৩৩৬ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম কমে হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ১৪৭ টাকা হয়েছে।
গতকাল পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকায়। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৭২ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪০৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৬০৫ টাকা।
এদিকে আজ সোনার দাম কমলেও রুপার দাম একই আছে। ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম হয়েছে ৫ হাজার ৪৮২ টাকা।
২০২৫ সালে বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৭০ শতাংশ বেড়েছে। ফলে চলমান ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে সোনার দাম বাড়েনি, বরং কমেছে। গত ৩০ দিনে বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ১৩২ ডলার কমেছে। সে কারণে সময়–সময় দেশের বাজারে সোনার দাম সমন্বয় করা হচ্ছে।
চলমান যুদ্ধের মধ্যে বিশ্ববাজারে সোনার দাম খুব একটা বাড়বে, তেমন পূর্বাভাস নেই।