এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংকে ফেরানোর পরিকল্পনা নেই কোম্পানিটির। তাঁর পদত্যাগের পর নেতৃত্বে পরিবর্তন এলেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে বলে জানিয়েছে চিপ কোম্পানিটি। এর মধ্যেই রেকর্ড আয় ও মুনাফার খবর দিয়েছে এনভিডিয়া। এই প্রথম এক প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির আয় ১১৫ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের সীমা ছাড়িয়েছে।
গত ২৫ অক্টোবর শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকে এনভিডিয়ার আয় হয়েছে ১১৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ৫৮০ কোটি ডলার; আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা দ্বিগুণ। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফাও দ্বিগুণ হয়ে ৬৫ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে উঠেছে। আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর মঙ্গলবার লেনদেন-পরবর্তী সময়ে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। তবে গত প্রান্তিকের ওই সময়টায় হুয়াং কোম্পানিতেই ছিলেন।
জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর এটাই এনভিডিয়ার প্রথম আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ। তাঁর বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ ওঠার পর তিনি পদত্যাগ করেন। এর মধ্যে চীনের এক সন্দেহভাজন গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগও আছে।
এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার হুয়াং নিজেই জানান, এনভিডিয়ার নেতৃত্বে ফিরে আসার আগ্রহ আছে তাঁর। তিনি বলেন, ফিরিয়ে নেওয়া হলে তিনি সম্মানিত বোধ করবেন। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক ও এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রতি সমর্থন জানান। তবে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হার্ভি জোনস এ সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। বিশ্লেষকদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, হুয়াংকে পুনর্বহালের পরিকল্পনা পরিচালনা পর্ষদের নেই।
এনভিডিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কোলেট ক্রেস অবশ্য নেতৃত্বের পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগের কারণ দেখছেন না। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই চলছে। অংশীদার, সরবরাহকারী, কর্মী—সবাই এনভিডিয়ার পাশে আছেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা পরিস্থিতি সামলে নিতে পারব।’
ক্রেস আরও বলেন, গত এক সপ্তাহে এনভিডিয়ার ব্যবস্থাপনা শক্ত হাতে সব সামলেছে। বিভিন্ন বিভাগ ও প্রকল্পের কাজেও ব্যাঘাত ঘটেনি।
এদিকে এনভিডিয়ার মোট আয়ের বড় অংশ এসেছে ডেটা সেন্টারের জন্য চিপ বিক্রি থেকে। গত প্রান্তিকে এ খাতের আয় দ্বিগুণ হয়ে ১০৭ বিলিয়ন বা ১০ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রবৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আগামী প্রান্তিকে তাদের আয় ১৩ শতাংশ বাড়তে পারে।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এনভিডিয়ার এই আর্থিক প্রতিবেদন এআই অবকাঠামো খাতে চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই দূর করেছে। বিনিয়োগ ও লেনদেনবিষয়ক প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটাল ডটকমের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক ড্যানিয়েলা হ্যাথর্ন বলেন, এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, হুয়াংয়ের অনুপস্থিতিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ভাটা পড়েনি; বরং তা আরও শক্তিশালী হয়েছে।
তবে হুয়াংয়ের বিদায়ে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিষ্ঠানটির কৌশলগত অবস্থানে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটাই বড় প্রশ্ন। হ্যাথর্নের মতে, যেসব ক্রয়াদেশ হুয়াংয়ের বিদায়ের আগেই এসেছে, সেগুলোয় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা কম। তবে নতুন পণ্য, অংশীদারত্ব ও বিনিয়োগের বিষয়ে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
এদিকে চীনের এক ডেটা সেন্টারে চিপ সরবরাহ বন্ধ করেছে এনভিডিয়া। অন্তর্বর্তীকালীন সিইও কোলেট ক্রেস বলেন, তারা এখন আর চীনে এসব চিপ পাঠাচ্ছে না। এই প্রযুক্তি এনভিডিয়ার উন্নত এইচ২০০ প্রসেসরের অংশ। চীনের কাছে এসব চিপ বিক্রির অনুমোদন পাওয়ার জন্য হুয়াং দীর্ঘদিন মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে তদবির করে আসছিলেন। তবে সরবরাহ বন্ধের কারণ ব্যাখ্যা করেননি ক্রেস।
এদিকে এনভিডিয়ায় স্থায়ী প্রধান নির্বাহী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। চেয়ারম্যান হার্ভি জোনস জানান, সে লক্ষ্যে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাইরে—দুই জায়গা থেকেই সম্ভাব্য প্রার্থী বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে তাড়াহুড়া করে কাউকে নিয়োগ দিতে চায় না পরিচালনা পর্ষদ।
জোনস বলেন, উন্নত প্রযুক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা থাকতে হবে নতুন প্রধান নির্বাহীর। তাই উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে সময় নেওয়া হবে।
অন্যদিকে এনভিডিয়ার বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডার ইটিএফসের মাইকেল মোনাগান মনে করেন, হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। তাঁর মতে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগের ওপর নির্ভর না করে হুয়াংয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।
মোনাগানের ভাষ্য, এনভিডিয়ার সাফল্য মূলত হুয়াংয়ের হাত ধরে আসা এবং তিনি যে ব্যবসায়িক কাঠামো গড়ে তুলেছেন, তারই ফল। কোনো প্রতিষ্ঠানের আইকনিক প্রতিষ্ঠাতা বিদায় নিলে সেই প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাবনা অনেক সময় ম্লান হয়ে যায়।