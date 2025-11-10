বাজার মূলধনে বিশ্বের সেরা ১০টি ব্যাংক

ব্যাংক হলো অর্থনীতির প্রাণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি, তা হলো পুঁজি। সেই পুঁজি সরবরাহ করে ব্যাংক। ফলে ব্যাংকের গুরুত্বের শেষ নেই। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, যেখানে অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ব্যাংক। উন্নত দেশগুলোতে অর্থায়নের আরও বিভিন্ন উৎস আছে। তারপরও ওসব দেশে ব্যাংকের গুরুত্ব আছে।
অর্থ নিয়েই যেহেতু ব্যাংকের কাজ, সেহেতু ব্যাংকের ভান্ডারে অনেক অর্থ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংক কোম্পানির বাজার মূলধন এক লাখ কোটি ডলার ছাড়াতে পারেনি। দেখে নেওয়া যাক, বাজার মূলধনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংক কোনগুলো। সূত্র কোম্পানিসমার্কেটক্যাপডটকম।
জে পি মরগ্যান নিউইয়র্কভিত্তিক বহুজাতিক ব্যাংক। গ্রাহক, বিনিয়োগ ব্যাংকিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা—নানা ক্ষেত্রে তার কার্যক্রম বিস্তৃত। বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে এই ব্যাংক। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে তারা অগ্রগামী। বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বিনিয়োগের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তারা সব সময় গবেষণা করে থাকে। তাদের গবেষণা বিনিয়োগকারীদের অনেক ক্ষেত্রেই দিশা দেয়।
ব্যাংক অব আমেরিকা বিশ্বের সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, বড় করপোরেশন, বিনিয়োগ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে এই ব্যাংক। বিশ্বের ৩৫টির বেশি দেশে কাজ করে থাকে ব্যাংক অব আমেরিকা। প্রযুক্তি খাতে, বিশেষভাবে এআই ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে তারা।
অ্যাগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব চায়না ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। চীনের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক। এই ব্যাংক মূলত কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করে। ২০২৪ সালে এর ২২ হাজার ৮৭৭টি শাখা ছিল। তারা শুধু কৃষি খাতেই বিনিয়োগ করে না, পাশাপাশি সব ধরনের করপোরেট ও খুচরা ব্যাংকিং পরিষেবা দেয়। ব্যাংকটি পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবায় গুরুত্ব দেয়। চীনের গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক অব চায়না (আইসিবিসি) ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনিয়োগ, অর্থায়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সেবা দিয়ে থাকে এই ব্যাংক। এই ব্যাংকের শাখা ১৬ হাজারের বেশি। ব্যাংকটি শিল্প, বাণিজ্য ও অবকাঠামো প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য হারে অর্থায়ন করে। ফলে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ব্যাংকটি। বিশ্বের অনেক দেশে শাখা সম্প্রসারণ করেছে ব্যাংকটি। বিশ্ববাজারে চীনের আর্থিক প্রভাব বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করছে ব্যাংকটি।
ওয়েলস ফার্গো আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ বহুজাতিক ব্যাংক। এই ব্যাংকের গ্রাহক সাত কোটির বেশি। বিনিয়োগ ও মর্টগেজ সেবা দিয়ে থাকে ব্যাংকটি। বিশ্বব্যাপী এর শাখা ৮ হাজার ৫০টি এবং এটিএম ১৩ হাজারের বেশি। মার্কিন বাজারে বন্ধকি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত। তারা ডিজিটাল ব্যাংকিং ও এআই প্রযুক্তিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করেছে।
চায়না কনস্ট্রাকশন ব্যাংক চীনের বড় চারটি ব্যাংকের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকের সদর দপ্তর বেইজিংয়ে অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে সরকারি নির্মাণ ও অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা করাই ছিল এর প্রধান কাজ। সময়ের সঙ্গে ব্যাংকটি ব্যক্তিগত ব্যাংকিং, করপোরেট ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো সেবাও দিতে শুরু করে। ২০২৫ সালে এর কর্মীসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লাখ ৭৭ হাজার।
মরগ্যান স্ট্যানলি মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক। এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কের মিডটাউন ম্যানহাটানে অবস্থিত। করপোরেট, ব্যক্তিগত, বিনিয়োগ ব্যাংকিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য অর্থায়নসহ বিভিন্ন আর্থিক সেবা দিয়ে থাকে এই ব্যাংক। ব্যাংকটি বড় বড় মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন (অধিগ্রহণ), ইকুইটি ও ঋণের বাজারে নেতৃত্ব দেয়।
যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক এই বহুজাতিক ব্যাংক বিশ্বের বৃহৎ ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের প্রায় ৮৫টি দেশে এইচএসবিসির ৭ হাজার ২০০-এর বেশি শাখা আছে। ব্যাংকটির গ্রাহকসংখ্যা ৮ কোটি ৯০ লাখ। এই ব্যাংক হংকং ও লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। এইচএসবিসির প্রধান ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হলো বিনিয়োগ ব্যাংকিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত ব্যাংকিং। বাংলাদেশেও এইচএসবিসির শাখা আছে।
ব্যাংক অব চায়না চীনের পুরোনো ও শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক ব্যাংক। ব্যাংকটি ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংক অব চায়না প্রথম দিকে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করত, কিন্তু ১৯২৮ সালে এটি একটি আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৯ সালের পর থেকে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেবা দিতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসার লাভ করে এটি। বর্তমানে বিশ্বের একাধিক দেশে এই ব্যাংকের শাখা আছে। ব্যাংক অব চায়না করপোরেট ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ব্যাংকিং ও খুচরা ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব অর্জন করেছে।
গোল্ডম্যান স্যাকস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান করপোরেট অর্থায়ন, মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন (এমঅ্যান্ডএ), বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে কাজ করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত। গোল্ডম্যান স্যাকস বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রেখেছে। সেই সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারা। এই প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার উন্নয়নে অব্যাহতভাবে বিনিয়োগ করছে।