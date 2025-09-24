যুক্তরাজ্যের ইউটিউবারদের অবদান বছরে ২২০ কোটি পাউন্ড, কর্মসংস্থান ৪৫ হাজার

ইউটিউব কনটেন্ট নির্মাতারা ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ২২০ কোটি পাউন্ড অবদান রেখেছেন। সেই সঙ্গে তারা ৪৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন—অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।
এ তথ্য দেখে বোঝা যায়, অনলাইন কনটেন্টের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এ বাস্তবতায় ব্রিটিশ কনটেন্ট নির্মাতা ও ইনফ্লুয়েন্সারদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদলীয় পার্লামেন্টারি গ্রুপ গঠিত হয়েছে।
গ্রুপটির সহসভাপতি এনফিল্ড নর্থের লেবার এমপি ফেরিয়াল ক্লার্ক বলছেন, এই কনটেন্ট নির্মাতারা ‘নতুন সৃজনশীল বিপ্লবের পথিকৃৎ, যদিও ওয়েস্টমিনস্টারে এত দিন তাঁদের উপেক্ষা করা হয়েছে।’
জনপ্রিয় ব্রিটিশ কনটেন্ট নির্মাতা লিলি সাবরি ইউটিউবে ফিটনেস ভিডিও প্রকাশ করেন। এখন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন বা ৬৫ লাখ। তিনি এই গবেষণা ও পার্লামেন্টারি গ্রুপ গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।
সাবরি বিবিসিকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে মানুষের মনে সন্দেহ—কনটেন্ট নির্মাণ প্রকৃতপক্ষেই কি কোনো কাজ, এভাবে কি সত্যিই টেকসই ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব।’
যদিও এসব পার্লামেন্টারি গ্রুপের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই, প্রায় ৫০০ গ্রুপ বিভিন্ন খাত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারীরা নীতিনির্ধারকদের কাছে সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারেন। অনেক নির্মাতা ও ইনফ্লুয়েন্সার মনে করছেন, এই গবেষণা তাঁদের কাজের স্বীকৃতি। দেরিতে হলেও যে এই স্বীকৃতি মিলেছে, এতে তাঁরা খুশি।
কনটেন্ট নির্মাতারা বলছেন, এই জগতে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের সুযোগ পাওয়া, উপযুক্ত স্টুডিও নির্মাণ ও শুটিংয়ের অনুমতি নেওয়া।
ফেরিয়াল ক্লার্ক বলেন, এই নতুন সর্বদলীয় ফোরাম এসব বাধা দূর করতে কাজ করবে। প্রতিভা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে আরেকটি বড় কাজ। এই ফোরাম নির্মাতাদের সময়ের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্রিটেন বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে।
লিলি সাবরি বলেন, পেশার জগতে তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর ক্যারিয়ারের মূল শক্তি এসেছে স্ট্রিমিং থেকে। আট বছর আগে ইউটিউবে কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে শুরু করেন। প্রায় তিন বছর আগে প্রথম ব্যবসা চালু করেন, তার পরই তিনি দ্বিতীয় ব্যবসা শুরু করেন।
লিরি আরও বলেন, ‘আমার ফিজিওথেরাপি ডিগ্রি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ইউটিউব না থাকলে আমি আজকের জায়গায় আসতে পারতাম না, এসব ব্যবসা চালু করতে পারতাম না; কিংবা এত মানুষকে কাজ দিতে পারতাম না।’
ব্রিটেনের কনটেন্ট নির্মাতা ও ইনফ্লুয়েন্সাররা রাজনীতির মূলধারায় জায়গা করে নিচ্ছেন। চলমান গ্রীষ্মে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার ৯০ জন ইনফ্লুয়েন্সারকে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে এক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ জানান।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস সংবাদ ব্রিফিংয়ে মূল ধারার সাংবাদিকদের পাশাপাশি কনটেন্ট নির্মাতা ও ইনফ্লুয়েন্সারদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।