আবারও রেকর্ড গড়ল বিটকয়েন, দাম ১ লাখ ২৪ হাজার ডলার

আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববাজারে বিটকয়েনের দাম নতুন রেকর্ড গড়েছে। মূলত দুটি কারণে বিটকয়েনের দাম আবার বেড়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের নীতি সুদহার হ্রাসের সম্ভাবনা এবং সাম্প্রতিক আর্থিক সংস্কারের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হওয়া—এসব কারণে বিটকয়েনের দাম নতুন রেকর্ড গড়েছে।
ক্রিপ্টো মুদ্রাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি হচ্ছে বিটকয়েন। আজ সকালে এশিয়ার বাণিজ্যে বিটকয়েনের দাম শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে ১ লাখ ২৪ হাজার ২ ডলারে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে জুলাই মাসের সর্বোচ্চ মূল্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে বিটকয়েন। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো মুদ্রা টোকেন ইথারের দাম ৪ হাজার ৭৮০ ডলারে উঠেছে, যা ২০২১ সালের শেষভাগের পর সর্বোচ্চ। খবর রয়টার্স
বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রধানত ফেডের সুদ কমানোর সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বিটকয়েন কেনা বৃদ্ধি ও ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রিপ্টো খাতে বিনিয়োগ সহজ করার পদক্ষেপের কারণে বিটকয়েনের এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা। এখানেই শেষ নয়, তাঁরা মনে করছেন, বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২৫ হাজার অতিক্রম করলে ১ লাখ ৫০ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।
২০২৫ সালে বিটকয়েন বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। এর পেছনের কারণ হলো ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফেরার পর ক্রিপ্টো খাতে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা। এ নিয়ন্ত্রণ শিথিলের বিষয়টি অনেক দিন ধরেই প্রত্যাশিত ছিল। ট্রাম্প নিজেকে ‘ক্রিপ্টো প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁর পরিবার গত বছর এ খাতে বিনিয়োগ করেছে।
দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর চলতি বছরের মার্চ মাসে দেওয়া এক নির্বাহী আদেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ‘ক্রিপ্টো কারেন্সির কৌশলগত রিজার্ভ’ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ক্রিপ্টোবান্ধব একাধিক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যেমন এসইসির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পল অ্যাটকিনস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতের সম্রাট-খ্যাত ডেভিড স্যাক্সকে হোয়াইট হাউসে নিয়োগ দেওয়া। খবর ইকোনমিক টাইমস
গত সপ্তাহের এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যে পেনশন হিসেবে ক্রিপ্টো মুদ্রা রাখার পথ সুগম করা হয়েছে, অর্থাৎ এই খাতে যে নিয়ন্ত্রণ আরও শিথিল হবে, এটি তারই ইঙ্গিত।
২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিপ্টো খাত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেমন স্টেবলকয়েন নিয়মাবলির অনুমোদন ও মার্কিন সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলি সংস্কার। বিটকয়েনের এ উত্থানের কারণে গত কয়েক মাসে পুরো ক্রিপ্টো খাতের মূল্য বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রভাব এ খাতে পড়েনি।
কয়েন মার্কেট ক্যাপের তথ্যানুসারে, ক্রিপ্টো খাতের মোট বাজার মূলধন ৪ দশমিক ১৮ ট্রিলিয়ন বা ৪ লাখ ১৮ হাজার কোটি ডলার ডলার অতিক্রম করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে যা ছিল প্রায় ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন বা আড়াই লাখ কোটি ডলার, অর্থাৎ নভেম্বরে ট্রাম্প নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।
পেনশন হিসেবে ক্রিপ্টো সম্পদ রাখার বিধান ব্ল্যাকরক ও ফিডেলিটির মতো কোম্পানির জন্যও সহায়ক হতে পারে, অর্থাৎ যারা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড পরিচালনা করে, তাদের জন্য এটি সুবিধাজনক হতে পারে। তবে পেনশন সঞ্চয়ে ক্রিপ্টো সম্পদ যুক্ত করা ঝুঁকিমুক্ত নয়, কেননা এই খাত স্টক বা বন্ডের তুলনায় অস্থির।