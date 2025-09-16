খেলাধুলায় যুক্তরাষ্ট্রের অতিধনীদের বিনিয়োগ বাড়ছে, কমছে স্টার্টআপে

যুক্তরাষ্ট্রে খেলাধুলায় বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় পুরুষদের মেজর লিগ। ৭১ শতাংশ অতিধনী পরিবার এই খাতে আগ্রহী বা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছে।
ব্ল্যাকস্টোনের ডেভিড ব্লিটজার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ব্যক্তি, যিনি পুরুষদের পাঁচটি প্রধান লিগের প্রতিটিতেই শেয়ার কিনেছেন।
স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগ কমছে যুক্তরাষ্ট্রের অতিধনী পরিবার ও তাদের বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর। তবে তারা দিন দিন খেলাধুলায় বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের নতুন এক সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শতাংশ পারিবারিক ব্যবসা ইতিমধ্যেই খেলাধুলা কিংবা টিকিট বিক্রি ও স্টেডিয়ামের মতো খাতে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আরও এক-চতুর্থাংশ ভবিষ্যতে বিনিয়োগে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।
সম্প্রতি সে দেশে খেলাধুলা, টিকিট বিক্রি ও স্টেডিয়াম–সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বড় চুক্তি হয়েছে। যেমন প্রয়াত ধনকুবের ডেভিড কচের স্ত্রী জুলিয়া কচ ও তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পেশাদার ফুটবল লিগ ন্যাশনাল ফুটবল লিগের (এনএফএল) দল নিউইয়র্ক জায়ান্টসের শেয়ার কিনেছে। গুগেনহেইম পার্টনার্সের প্রধান নির্বাহী ও বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতি মার্ক ওয়াল্টার ১০ বিলিয়ন বা ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পেশাদার বাস্কেটবল লিগ ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগের (এনবিএ) দল লস অ্যাঞ্জেলেস লেকারসের বিপুলসংখ্যক শেয়ার কিনেছেন। আর বে এরিয়ার তিনটি পরিবার, যার মধ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বিনোদ খোসলার পরিবারও রয়েছে, সান ফ্রান্সিসকো ফোর্টিনাইনার্স দলের ৬ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে।
গোল্ডম্যান স্যাক্সের ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের লিগ বা নতুন খেলাধুলা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ এখনো কম। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ১৯ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা নারীদের জন্য পরিচালিত লিগে বিনিয়োগ করেছেন বা করতে চান। অন্যদিকে ৭১ শতাংশ বিনিয়োগকারী পুরুষদের প্রধান লিগে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। নতুন নারীদের লিগ বা পুরুষদের মাইনর লিগে বিনিয়োগের হার আরও কম, মাত্র ১৬ শতাংশ।
গোল্ডম্যান স্যাক্স হচ্ছে বিশ্বের একটি নেতৃস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেটি বিনিয়োগ ব্যাংকিং, সিকিউরিটিজ, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তা ব্যাংকিং–সংক্রান্ত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। মার্কাস গোল্ডম্যান নামের এক ব্যক্তি ১৮৬৯ সালে নিউইয়র্কভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।
যাহোক, গত জুনে একদল শতকোটিপতি বিনিয়োগকারী একসঙ্গে তিনটি নতুন ডব্লিউএনবিএ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছেন। তবে এসব বিনিয়োগ করা হচ্ছে মূলত ভবিষ্যতের শেয়ারমূল্য বৃদ্ধির আশায়, সরাসরি নগদ আয়ের জন্য নয়।
গোল্ডম্যান স্যাক্সের মিনা ফ্লিন বলেছেন, পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে। ফলে ক্রীড়া দলের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা পেতে তারা ধৈর্য ধরতে পারে। মিনা ফ্লিনের ভাষায়, এর মধ্য দিয়ে দুটি বিষয় একত্র হয়—আবেগ ও দীর্ঘ মেয়াদে মূল্য সৃষ্টির স্বার্থ একত্র হয়। এ ছাড়া খেলাধুলাকে মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কেননা, এর আয়ের উৎস বহুমুখী—যেমন খেলার সম্প্রচারস্বত্ব থেকে শুরু করে ও টিকিট বিক্রি।
অনেক বড় লিগের মালিকেরা এখন অন্যান্য খেলাধুলা ও এ–সম্পর্কিত ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্রীড়াসাম্রাজ্য প্রসারিত করছেন। যেমন ব্ল্যাকস্টোনের ডেভিড ব্লিটজার। যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি প্রধান পুরুষদের লিগের প্রতিটিতেই শেয়ারের মালিকানা আছে তাঁর। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ পাঁচ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করেছেন। কেবল এ বছরেই তাঁর ফ্যামিলি অফিস বোল্ট ভেঞ্চারস ফ্যান্টাসি লাইফ (একটি স্পোর্টস বেটিং মিডিয়া প্রতিষ্ঠান), বলার্স (র্যাকেট খেলাধুলার সামাজিক ক্লাবের একটি চেইন) ও ক্লাব অপারেটর প্যাডেল হাউসে বিনিয়োগ করেছে।
