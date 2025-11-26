বিশ্ববাজারে আবার বাড়ছে সোনার দাম, ১১ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ

বিশ্ববাজারে সোনার ১১ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গতকাল মঙ্গলবার এক দিনেই সোনার দাম আউন্সপ্রতি প্রায় ৭২ ডলার বেড়েছে। গত এক মাসে সোনার দাম বেড়েছে ১২৮ ডলার ০৪ সেন্ট।
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে বাজারে এ আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে যে ফেড আবার নীতি সুদহার কমাবে। মূলত সেই আশাবাদ থেকেই সোনার দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, স্পট মার্কেটে সোনার দাম শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ১৬১ ডলার ১০ সেন্টে উঠেছে। গত ১৪ নভেম্বরের পর এটাই সোনার সর্বোচ্চ দর। তবে ডিসেম্বর মাসের জন্য সোনার আগাম দাম শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪ হাজার ১৫৯ ডলারে নেমে এসেছে।
ব্রোকার প্রতিষ্ঠান ওএএনডিএর জ্যেষ্ঠ বাজারবিশ্লেষক কেলভিন ওয়ং বলেন, সোনার মূল্যবৃদ্ধির পেছনে মূল কারণ হলো ফেডের সুদহার হ্রাসের প্রত্যাশা। শেষ দুই সপ্তাহে বাজারে এ প্রত্যাশা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় সোনার দাম আবার বাড়ছে।
ফেডারেল রিজার্ভ সুদহার কমাবে কি না, তা নিয়ে বাজারের প্রত্যাশা কী, তা পরিমাপ করে থাকে সিএমই ফেডওয়াচ নামের এক সংস্থা। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে ফেডের সুদহার কমানোর সম্ভাবনা ৮১ শতাংশ, আগের সপ্তাহে সপ্তাহে যা ছিল ৪০ শতাংশ।
এদিকে ফেড গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার সোমবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি ভালো নয়। ফলে বাজারে চাঙাভাব আনতে, অর্থাৎ অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে ডিসেম্বর মাসে সুদহার আবার কমানোর প্রয়োজন হতে পারে।
মঙ্গলবার প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রি প্রত্যাশার তুলনায় কম হারে বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া বছরে প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (পিপিআই) বা উৎপাদক মূল্যসূচক বৃদ্ধির হার আগের মাস আগস্টের মতোই। দুই মাসেই এই হার ছিল ২ দশমিক ৭ শতাংশ। ফেডের নীতিনির্ধারকেরা যে সম্প্রতি সুর কিছুটা নরম করেছেন, তার কারণ এই পরিসংখ্যান।
এদিকে বিশ্ববাজারে ডলারের দামও এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে আসে। বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, ফেডের পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে যিনি এগিয়ে আছেন, তিনি অতটা আগ্রাসী নীতি নেবেন না। অর্থাৎ নীতিসুদ হ্রাসের ক্ষেত্রে তিনি অতটা আগ্রাসী হবেন না। এতে অন্যান্য মুদ্রাধারীদের জন্য ডলারে সোনার দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়ে উঠবে।
এদিকে ১০ বছর মেয়াদি মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদহার এক মাসের মধ্যে নিম্নমুখী অবস্থার কাছাকাছি আছে। সোমবারই বন্ডের সুদহার ওই পর্যায়ে নেমে আসে।
মঙ্গলবার মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, সুদের হার ব্যবস্থাপনায় ফেডের বর্তমান কাঠামো ঠিকঠাক কাজ করছে না। ফলে এ ব্যবস্থা আরও সহজ করা জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক বেকারত্ব ভাতার জন্য আবেদনের তথ্য আজ বুধবার প্রকাশিত হবে। ফেডের অবস্থান তখন আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।
সোনার সবচেয়ে বড় ক্রেতা হচ্ছে চীন। কিন্তু হংকং হয়ে অক্টোবর মাসে তারা যে নিট সোনা আমদানি করেছে, সেপ্টেম্বরের তুলনায় তা প্রায় ৬৪ শতাংশ কম।
অন্যান্য ধাতুর মধ্যে স্পট মার্কেটে রুপার দাম ১ শতাংশ বেড়ে আউন্সপ্রতি ৫১ ডলার ৮৭ সেন্টে পৌঁছেছে। প্লাটিনামের দাম শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৫৫০ ডলার ৪০ সেন্ট। সেই সঙ্গে প্যালাডিয়ামের দাম শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৯০ ডলার ৬৬ সেন্ট।
গোল্ড প্রাইস ডট অর্গের তথ্যানুসারে, গত ছয় মাসে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েছে আউন্সপ্রতি ৭৯৩ ডলার ৯৭ সেন্ট। এক বছরে বেড়েছে ১ হাজার ৪৫৪ ডলার ৭৮ সেন্ট। ৫ বছরে বেড়েছে ২ হাজার ৩০৮ ডলার ৬০ সেন্ট।