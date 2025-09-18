বিশ্ববাণিজ্য

সবচেয়ে কম বয়সী ১০ জন শীর্ষ শতকোটিপতি কারা

বাণিজ্য ডেস্ক

ফোর্বসের শতকোটিপতিদের তালিকায় স্থান পাওয়া ধনী আমেরিকানের গড় বয়স ৭০ বছর। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনের বয়স ৯০-এর কোঠায়। তাঁদের মধ্যে আর্চি অ্যালডিস এমারসন (৯৬) সবচেয়ে প্রবীণ। তবে কয়েকজন ভাগ্যবান তরুণ শতকোটিপতি তুলনামূলকভাবে কম বয়সেই ফোর্বসের শতকোটিপতির তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

২০২৫ সালের তালিকায় ৫০ বছরের নিচে আছেন ৩৩ জন; গত বছর ছিল ২৬ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ১০ জনের বয়স ৪২ বা তার কম। নতুন চারজন যুক্ত হওয়ায় সংখ্যা বাড়লেও বয়সসীমা একই আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ৩৭ বছর বয়সী সার্জ এআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা এডউইন চেন। নতুন মুখের মধ্যে আছেন রবিনহুডের সহপ্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদ টেনেভ (৩৮), অ্যাপলাভিনে প্রাথমিক বিনিয়োগকারী এদুয়ার্দো ভিভাস (৩৯) ও কোরউইভের সহপ্রতিষ্ঠাতা ব্রায়ান ভেনচুরো (৪০)। আরেকজন টেনেভের সহপ্রতিষ্ঠাতা বৈজু ভাট (৪০) ২০২১ সালের পর আবার তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

চেন, টেনেভ, ভিভাস ও গতবারের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ধনী লুকাস ওয়ালটন মিলিয়ে এ বছর ৩০-এর কোঠার শতকোটিপতি চারজন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল দুই। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট জশ কুশনার (৪০) এবার ৪০ পেরোনোয় বাদ পড়েছেন। কুশনার নিজে ব্যবসা গড়ে তুললেও তিনি নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট পরিবার থেকে এসেছেন। সেই হিসেবে ওয়ালটনই একমাত্র তরুণ ধনী, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পেয়েছেন।

এই ১০ তরুণ ধনকুবেরের সম্মিলিত সম্পদ ৩৫৭ বিলিয়ন বা ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। গত বছর যা ছিল ২৭৩ বিলিয়ন বা ২৭ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। এর প্রায় পুরোটাই বেড়েছে এক ব্যক্তির কল্যাণে। তিনি হলেন ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। ৪১ বছর বয়সী মেটার প্রধান এখন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় শীর্ষ ধনী। তাঁর সম্পদ মূল্য ২৫৩ বিলিয়ন বা ২৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। গত বছরে বেড়েছে ৭২ বিলিয়ন বা ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলার।

ফোর্বস ৪০০-এর সবচেয়ে তরুণ ১০ কোটিপতির (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫) তালিকা সর্বোচ্চ বয়স থেকে সর্বনিম্ন— এই ক্রমে সাজানো হয়েছে।

ন্যাথান ব্লেচারচিক

বয়স: ৪২ | সম্পদ: ৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার | উৎস: এয়ারবিএনবি

এয়ারবিএনবির তিন ধনী সহপ্রতিষ্ঠাতার মধ্যে তিনি সবচেয়ে কনিষ্ঠ। ১৮ বছর আগে একটি অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে এয়ার ম্যাট্রেস দিয়ে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ২২০টির বেশি দেশে ২০০ কোটি অতিথি এয়ারবিএনবির আতিথ্য নিয়েছেন।

মার্ক জাকারবার্গ

বয়স: ৪১ | সম্পদ: ২৫৩ বিলিয়ন ডলার | উৎস: ফেসবুক

মেটার নেতৃত্ব কাঠামো পুনর্গঠন আর এআইয়ে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। স্কেল এআইয়ে ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনতে ১৪ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছেন তিনি। মেটার শেয়ারের দাম গত বছরের তুলনায় ৪২ শতাংশ বেড়েছে।

ডাস্টিন মস্কোভিৎস

বয়স: ৪১ | সম্পদ: ১২ বিলিয়ন ডলার | উৎস: ফেসবুক

জাকারবার্গের সঙ্গে ফেসবুক শুরু করেছিলেন। পরে ২০০৮ সালে ফেসবুক ছেড়ে আসানা নামে সফটওয়্যার কোম্পানি গড়ে তোলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী কারি টুনা মিলে ‘গুড ভেঞ্চারস ফাউন্ডেশন’ চালান।

ব্রায়ান ভেনচুরো

বয়স: ৪০ | সম্পদ: ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার | উৎস: ক্লাউড কম্পিউটিং

কোরউইভের সহপ্রতিষ্ঠাতা। একসময় ক্রিপ্টো মাইনিং থেকে শুরু করে এখন এআই ক্লাউড অবকাঠামোয় শীর্ষ ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বৈজু ভাট

বয়স: ৪০ | সম্পদ: ৬ বিলিয়ন ডলার | উৎস: রবিনহুড

ভারতীয় অভিবাসী বিজ্ঞানীর ছেলে বৈজু ভাট রবিনহুডের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সহপ্রধান নির্বাহী। এখনো পর্ষদে আছেন। কোম্পানির ৬ শতাংশ শেয়ার তাঁর হাতে।

জশ কুশনার

বয়স: ৪০ | সম্পদ: ৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার | উৎস: ভেঞ্চার ক্যাপিটাল

প্রভাবশালী পরিবারে জন্ম হলেও নিজস্ব বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থ্রাইভ ক্যাপিটাল গড়ে তুলেছেন। ওপেনএআই ও স্ট্রাইপের মতো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছেন।

এদুয়ার্দো ভিভাস

বয়স: ৩৯ | সম্পদ: ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার | উৎস: মার্কেটিং সফটওয়্যার ও মোবাইল গেম

স্কুল ছাড়তে হয়েছিল মাঝপথে। পরে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। অ্যাপলাভিনে প্রাথমিক বিনিয়োগই তাঁকে ধনীদের কাতারে তুলে এনেছে।

লুকাস ওয়ালটন

বয়স: ৩৮ | সম্পদ: ৩৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার | উৎস: ওয়ালমার্ট

ওয়ালমার্টের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ওয়ালটনের নাতি। বাবার মৃত্যুর পর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়েছেন। তবে নিজে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগে মনোযোগী।

ভ্লাদ টেনেভ

বয়স: ৩৮ | সম্পদ: ৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার | উৎস: রবিনহুড

এই ব্যক্তি স্টক ট্রেডিং অ্যাপ রবিনহুডের সিইও। কোম্পানির ২৬ মিলিয়ন বা ২ কোটি ৬০ লাখ গ্রাহক হিসাব রয়েছে। ক্রিপ্টো ও নতুন পণ্য নিয়ে দ্রুত বেড়ে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এডউইন চেন

বয়স: ৩৭ | সম্পদ: ১৮ বিলিয়ন ডলার | উৎস: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এমআইটিতে পড়াশোনা শেষ করে গুগল, ফেসবুক ও টুইটারে কাজ করেছেন। ২০২০ সালে সার্জ এআই প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র পাঁচ বছরে কোম্পানিটির বাজার মূলধন ২৪ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। চেনের শেয়ারমূল্যই তাঁকে তরুণ ধনীদের শীর্ষে তুলে এনেছে।

