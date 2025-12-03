ডলার ও রুপি
ডলার ও রুপি
বিশ্ববাণিজ্য

ডলারের বিপরীতে রুপির দাম ৯০ ছাড়াল, নতুন রেকর্ড

বাণিজ্য ডেস্ক

ভারতের মুদ্রা রুপির দাম আজ বুধবার সর্বকালের রেকর্ড তলানিতে নেমেছে। ইতিহাসে এই প্রথম ডলারের বিপরীতে রুপির দাম ৯০ পেরিয়ে গেছে। আজ দিনের শুরুতে ডলারের বিপরীতে রুপির দাম হয় ৯০ দশমিক ১৩।

গতকাল মঙ্গলবার ডলারের দাম ৮৯ দশমিক ৯৪ রুপি পর্যন্ত উঠেছিল। আজকের আগপর্যন্ত সেটাই ছিল ডলারের সর্বোাচ্চ দাম। নভেম্বর মাসের বেশির ভাগ সময় ডলারের বিনিময়মূল্য ৮৮ দশশিক ৫৭ থেকে ৮৮ দশমিক ৭৮ রুপির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এরপর ২১ নভেম্বর তা ৮৯ ডলারের মনস্তাত্ত্বিক সীমা অতিক্রম কয়ে যায়।

তখন থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল, ডলারের দাম যেকোনো দিন ৯০ রুপি অতিক্রম করে যাবে। আজ ৩ ডিসেম্বর ডলারের দাম সেই ৯০ রুপি পেরিয়ে গেল। মঙ্গলবারই তা প্রায় ৯০ রুপি ছুঁয়ে ফেলেছিল। খবর এনডিটিভি ও ইকোনমিক টাইমসের

বিষয়টি হলো, ডলারের বিপরীতে রুপির দাম ৮৯ পেরিয়ে যাওয়ার পর তা যেন ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত রুপির অবমূল্যায়ন হয়েছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। ফলে চলতি বছর এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রার খেতাব পেয়েছে রুপি। শুধু ডলার নয়, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ব্রিটিশ পাউন্ড, ইউরো, জাপানি ইয়েন ও চিনা ইউয়ান, অর্থাৎ বিশ্বের বিশ্বের অন্য চার প্রধান মুদ্রার বিপরীতেও রুপির দর কমেছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিনিয়োগকারীরা এখন উদ্বিগ্ন। রুপি আদৌ স্থিতিশীল হবে কি না এবং ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে স্পষ্টতা আসবে কি না, বিনিয়োগকারীরা এখন সেদিকে তাকিয়ে আছেন।

বিশ্লেষকেরা আরও বলেন, যখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হবে, তখন রুপির অবমূল্যায়ন থেমে যাবে। এমনকি উল্টো রুপি শক্তিশালীও হতে পারে। চুক্তির অংশ হিসেবে ভারতের পণ্যে যে শুল্ক আরোপ করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

রুপির এই দরপতনের প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ারবাজারেও। আজ বাজার খোলার সময় থেকেই ভারতের স্টক মার্কেটের দুই মূল সূচক নিম্নমুখী। নিফটি৫০ কমেছে ১১৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। ফলে এই সূচকের মান ২৬ হাজারের নিচে নেমে গেছে। সেনসেক্স কমেছে শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ বা ৩১৭ পয়েন্ট। পাশাপাশি নিফটি ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতের সূচকও নিম্নমুখী। তবে এই বাজারেও নিফটি আইটি খাতের সূচক বেড়েছে শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ।

আরও পড়ুন