লিয়াং ওয়েংফেং এখন চীনের শীর্ষ ১০০ ধনীর তালিকায় 

ডিপসিকের বাজারমূল্য এখন ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
প্রতিষ্ঠানটি এখনো নতুন মডেল না এনে কেবল সংস্করণ হালনাগাদ করছে।
চ্যাটজিপিটির আয় বছরে ১২ বিলিয়ন ডলার। সে তুলনায় ডিপসিক বেশ পিছিয়ে।
আলিবাবার ‘কুয়েন’ মডেলের প্রতিযোগিতায় ডিপসিক চাপে পড়েছে।
চ্যাটজিপিটির মতো নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মডেল বাজারে এনেছে চীনা তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডিপসিক। চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাজারে আসার মুহূর্ত থেকেই এটি বিশ্বজুড়ে দৃষ্টি কাড়তে শুরু করে। চীন যে প্রযুক্তি খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, তার আরেকটি উদাহরণ হলো এই ডিপসিক।
চ্যাটজিপিটি যখন বাজারে আসে, তখন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর শেয়ারদর কমছিল। কিন্তু ডিপসিকের ৪০ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠাতা লিয়াং ওয়েংফেং কেবল একটি এআই মডেল বাজারে এনেই বাজিমাত করেন। দ্রুতই তিনি বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতিদের কাতারে নিজের নাম লেখান। তিনি এখন চীনের শীর্ষ ১০০ ধনীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, ডিপসিকের বর্তমান মূল্য ১৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার।
চীনের ডিপসিক দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কম খরচে মডেল তৈরি ও আলিবাবার সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে তারা এখন আলোচনায়।
নতুন কোনো প্রযুক্তি কোম্পানি বাজারে এলে সাধারণত তাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ আসে, কিন্তু ডিপসিকের ক্ষেত্রে তা হয়নি। লিয়াং এখনো নিজের অর্থেই কোম্পানিটি চালাচ্ছেন। এক যুগ আগে তিনি ‘হাইফ্লাইয়ার’ নামে যে হেজ ফান্ড গঠন করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের আয়েই এখনো পরিচালিত হচ্ছে ডিপসিক। কর্মক্ষমতার দিক থেকে ডিপসিক চ্যাটজিপিটি থেকে খুব একটা পিছিয়ে না থাকলেও মূল্যায়নে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে।
চলতি বছরের মার্চে জাপানের সফটব্যাংকের বিনিয়োগের সময় চ্যাটজিপিটির মূল্যায়ন ছিল ৩০০ বিলিয়ন বা ৩০ হাজার কোটি ডলার। বিশ্লেষকদের মতে, ডিপসিকের বর্তমান মূল্য চ্যাটজিপিটির ৫ থেকে ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১ হাজার ৫০০ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার কোটি ডলার। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, চ্যাটজিপিটির বর্তমান মূল্য ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।
বাজারে আসার পর চ্যাটজিপিটি একের পর এক নতুন বা উন্নত মডেল এনেছে। কিন্তু ডিপসিক এখন পর্যন্ত কেবল হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ করেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নতুন মডেল আনেনি। ব্যবসার দিক থেকেও তারা পিছিয়ে আছে। গত বছর চ্যাটজিপিটি সাবস্ক্রিপশন থেকে ১২ বিলিয়ন বা ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার আয় করেছে, বিপরীতে ডিপসিকের আয় অতি অল্প। চ্যাটজিপিটির বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারী এখন ৭০ কোটির বেশি, যাঁদের কাছ থেকে মাসে ২০ থেকে ২০০ ডলার পর্যন্ত মাশুল আদায় করা হয়। ওয়েব ডেভেলপারদের কাছ থেকেও তারা বড় অঙ্কের অর্থ আয় করে।
অন্যদিকে ডিপসিক প্রায় বিনা মূল্যেই সেবা দিচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের সক্রিয় ব্যবহারকারী ছিল ৭ কোটি ৩০ লাখ। ডেভেলপারদের কাছ থেকে তারা মাশুল নিলেও তা খুবই কম। ডেটা প্রসেসিংয়ের ওপর ভিত্তি করে এই ফি নির্ধারিত হয়। তুলনায় চ্যাটজিপিটি তাদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি মাশুল আদায় করে।
ডিপসিকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে লিয়াং স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ধরে রাখা। চীন এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগোচ্ছে এবং ডিপসিক প্রযুক্তির সীমানা আরও বাড়াতে চায়।
ডিপসিকের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াং ওয়েংফেংয়ের পরিবার খুব সম্পদশালী ছিল না। তাঁর বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ভিশনে পড়াশোনা করার সময়ই এআই প্রযুক্তির প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। ২০১০ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশলে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে তিনি নিজস্ব অ্যালগরিদম ব্যবহার করে হাই-ফ্লায়ার নামে হেজ ফান্ড গঠন করেন। আর্থিক তথ্য সরবরাহকারী প্রেকুইনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রায় ৮ বিলিয়ন বা ৮০০ কোটি ডলারের সম্পদ পরিচালনা করে।
গত সেপ্টেম্বরে নেচার জার্নালের প্রচ্ছদে প্রকাশিত লিয়াং ও তাঁর দলের গবেষণাপত্রে ডিপসিকের প্রশিক্ষণপদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, প্রতিটি এআই মডেল প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানটি ব্যয় করেছে মাত্র ২ লাখ ৯৪ হাজার ডলার, যেখানে ওপেনএআই নাকি জিপিটি-৫-এর ছয় মাসের এক পর্যায়ের প্রশিক্ষণে ব্যয় করেছে ৫০ কোটি ডলার। তবে ডিপসিকের গণনায় গত কয়েক বছরে হার্ডওয়্যারে, বিশেষ করে এনভিডিয়া চিপ কেনায় ব্যয় হওয়া আনুমানিক ১৬০ কোটি ডলার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে জানায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেমিঅ্যানালিসিস।
যুক্তরাষ্ট্রে চিপ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জোরদার হওয়ায় ডিপসিক এখন চীনা টেলিকম কোম্পানি হুয়াওয়ের চিপ কিনছে বলে জানিয়েছেন সেমিঅ্যানালিসিসের বিশ্লেষক এ জে কৌরাবি।