এনভিডিয়ার ছয় শীর্ষ কর্তার সম্পদ কমেছে ৫৬০ কোটি ডলার, তিনজন হারালেন শতকোটিপতির মর্যাদা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চিপের ব্যবসায় সাফল্যের কারণে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম বাড়ছিল। তবে সাম্প্রতিক দরপতনে বড় ধরনের সম্পদহানির মুখে পড়েছেন কোম্পানিটির বর্তমান ও সাবেক ছয় নির্বাহী ও পরিচালক। ফোর্বসের ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, গত ৬ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁদের সম্মিলিত সম্পদমূল্য কমেছে ৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ৫৬০ কোটি ডলার। তাঁদের মধ্যে তিনজন শতকোটিপতির তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছেন।
সম্পদহানির পরও ছয়জনের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১০০ কোটি ডলার। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ হারিয়েছেন এনভিডিয়ার পরিচালক টেঞ্চ কক্স। তাঁর সম্পদ কমেছে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ২২০ কোটি ডলার। বর্তমানে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৭ বিলিয়ন বা ৭০০ কোটি ডলার।
কোম্পানিটির আরেক পরিচালক ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগকারী মার্ক স্টিভেনসের সম্পদ কমেছে ২ বিলিয়ন বা ২০০ কোটি ডলার। বর্তমানে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ৯৭০ কোটি ডলার। গত ১২ নভেম্বর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়া হার্ভি জোনসের সম্পদ কমেছে ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলার। বর্তমানে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ১৭০ কোটি ডলার।
অন্যদিকে এনভিডিয়ার প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ও বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী কোলেট ক্রেস, পরিচালক ব্রুক সিওয়েল ও সাবেক নির্বাহী জে পুরি শতকোটিপতির তালিকা থেকে ছিটকে গেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের সম্পদ কমেছে ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি ডলার। বর্তমানে তাঁদের প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯০০ মিলিয়ন বা ৯০ কোটি ডলার। এনভিডিয়ায় তাঁদের প্রত্যেকের শেয়ারমালিকানার মূল্য ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে।
তবে শেয়ারের দরপতনের আগেই এনভিডিয়ার কয়েকজন শীর্ষ কর্তাব্যক্তি শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁদের একজন মার্ক স্টিভেনস। ২০২৬ সালে তিনি কর দেওয়ার আগেই এনভিডিয়ার ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ১৪০ কোটি ডলারের শেয়ার বিক্রি করেন। প্রতি শেয়ারের গড় বিক্রয় মূল্য ছিল ২১৯ ডলার। হিসাব অনুযায়ী, ১৩ নভেম্বর লেনদেন শেষে এনভিডিয়ার শেয়ারের দরের তুলনায় এই দাম প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি। বর্তমানে এনভিডিয়ায় স্টিভেনসের অবশিষ্ট শেয়ারের বাজারমূল্য ৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ৪৬০ কোটি ডলার।
বলা বাহুল্য, যার কারণে এনভিডিয়ার এই দুর্গতি, সেই জেনসেন হুয়াংয়ের সম্পদ কমেছে সবচেয়ে বেশি। হিসাব অনুযায়ী, গত ৬ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর সম্পদ কমেছে প্রায় ৬২ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার। ১৪ নভেম্বরের হালনাগাদ হিসাবে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৪১ দশমিক ৯ বিলিয়ন বা ১৪ হাজার ১৯০ কোটি ডলার। বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান এখন ১৩তম।
অক্টোবর মাসের শেষ দিকে নিউইয়র্ক টাইমস হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিসের সম্পর্কের খবর প্রকাশ করে। এরপর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। গত বুধবার নিউইয়র্ক টাইমসের আরেক প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, এনভিডিয়ার কর্মকর্তা কিম্বারলি পাওয়েলের সঙ্গেও হুয়াংয়ের সম্পর্ক ছিল। তারপর বৃহস্পতিবার রয়টার্সের খবরে বলা হয়, আরও একজন এনভিডিয়া কর্মীর সঙ্গে হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই ডামাডোলের মধ্যে বৃহস্পতিবার এনভিডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন হুয়াং। একই সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদ থেকেও সরে দাঁড়ান তিনি।
এদিকে গত ডিসেম্বরে জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ৬৬০ কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তর করেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই শেয়ার পেয়েছেন তাঁর সন্তানেরা, যাঁরা এখন এনভিডিয়ায় কর্মরত। তবে ফোর্বস এখনো হুয়াংয়ের মোট সম্পদের হিসাবের মধ্যে ওই শেয়ারের মূল্য অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। এ বিষয়ে জানতে চেয়ে যোগাযোগ করা হলেও এনভিডিয়া জবাব দেয়নি।