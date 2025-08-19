মার্কিন এয়ারলাইনসগুলোর আয় পড়ে গেছে

আগের মতো সহজে আর গ্রীষ্মকালে আয়রোজগার করতে পারছে না মার্কিন এয়ারলাইনসগুলো। নানা কারণে আগস্টে তারা উড়ানসূচিতে কাটছাঁট করেছে। ছুটি আগে শুরু হওয়ায় যাত্রীদের একটা অংশ জুন বা এমনকি মে মাসেই ভ্রমণ সেরে ফেলছে।
অন্যদিকে ইউরোপগামী মানুষও এখন আর গরম ও ভিড়ভাট্টার কারণে গ্রীষ্মে ভ্রমণ করছেন না। তাঁদের ভ্রমণ শরৎকালের দিকে সরে গেছে; বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত বা বা যাঁদের নির্দিষ্ট সময়েই ভ্রমণ করার চাপ নেই, সেই যাত্রীদের মধ্যে এ প্রবণতা বাড়ছে।
বছরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে এয়ারলাইনসগুলো। ভ্রমণচাহিদার এই পরিবর্তন ও টিকিট আগাম সংরক্ষণে অনিশ্চয়তার কারণে তৃতীয় প্রান্তিকে তারা সাধারণত যে বিপুল আয় করত, এ বছর তা হবে না।
আগস্টে অবকাশযাত্রার চাপ কমে যাওয়ায় সূচি সাজাতে এয়ারলাইনসগুলোকে এখন অনেক বেশি হিসাবি হতে হচ্ছে। মহামারির পর শ্রমব্যয়সহ নানা খরচ বেড়ে যাওয়ায় সঠিক সময়ে সঠিক উড়ানের ব্যবস্থা করাই এখন টিকে থাকার শর্ত।
এই গ্রীষ্মে অতিরিক্ত আসন ও উড়ানের কারণে ভাড়া কমে গিয়েছিল। ফলে অনেক সংস্থা সূচিতে কাটছাঁট করেছে। এই কাটছাঁট উল্টো ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে। মার্কিন ভোক্তামূল্যসূচক অনুযায়ী, গত জুলাইয়ে বিমানভাড়া আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া জুন মাসের বিবেচনায় জুলাই মাসে ভাড়া বেড়েছে ৪ শতাংশ।
■ ইউরোপগামী যাত্রীরা এখন আর গরম ও ভিড়ভাট্টার কারণে গ্রীষ্মে ভ্রমণ করছেন না। ■ ভোক্তারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে ধারাবাহিকতা না থাকায় ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ব্যয় কমিয়েছেন। ■ চাহিদা কমায় এখন উড্ডয়নের সময়সূচি সাজানোই কঠিন। গত জুলাইয়ের চেয়ে চলতি আগস্টে এয়ারলাইনসগুলোর উড়ান কমেছে ৬%।
এভিয়েশন ডেটা সংস্থা সিরিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই থেকে আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উড়ান ও আসনসংখ্যা ৬ শতাংশ কমেছে। ২০২৪ সালে একই সময়ে কমেছিল ৪ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে মাত্র শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে এই হার ছিল ১ দশমিক ৭ শতাংশ।
২০২৫ সালের শুরুর দিকেই অনেক এয়ারলাইনস হতাশ হয়েছে; কারণ, ভোক্তারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধারাবাহিকতাহীনতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিবেচনায় ব্যয় কমিয়েছেন। এ কারণে গ্রাহক টানতে গ্রীষ্মকালীন ব্যস্ত মৌসুমেও টিকিটের দাম কমাতে বাধ্য হয় সংস্থাগুলো।
যদিও সাম্প্রতিক আয়ে ভ্রমণচাহিদা কিছুটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছে ডেলটা, আমেরিকান, ইউনাইটেড ও সাউথওয়েস্ট জুলাই মাসে তারা সবাই বছরের শুরুতে দেওয়া মুনাফার পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে।
আরেক সমস্যা হলো, অনেক যাত্রী এখন শেষ মুহূর্তে টিকিট কিনছেন। জেটব্লু এয়ারওয়েজের প্রেসিডেন্ট মার্টি সেন্ট জর্জ জানান, মে মাসের মাঝামাঝি থেকে মেমোরিয়াল ডে ছুটির বুকিং বাড়তে থাকে এবং জুন পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত ছিল।
এখনই কিছু এয়ারলাইনস ভাবতে শুরু করেছে, আগামী বছর এই বদলে যাওয়া ভ্রমণপ্রবণতার সঙ্গে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায়। আমেরিকান এয়ারলাইনসের নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা ও সূচিবিষয়ক সহসভাপতি ব্রায়ান জোনোটিন্স সিএনবিসিকে বলেন, স্কুলগুলো আগেভাগে খুলছে, আবার আগেভাগেই বন্ধও হয়ে যাচ্ছে।
বাস্তবতা হলো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আগে বন্ধ হওয়া ও আগে খোলা এখন এয়ারলাইনসের সূচি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে। টেক্সাসের ডালাস ও ফোর্ট ওয়ার্থের স্কুলগুলো এ বছর ৫ আগস্ট খুলেছে, আটলান্টায় খোলা হয়েছে ৪ আগস্ট। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি স্কুল মধ্য আগস্টের মধ্যেই চালু হয়েছিল।
সাউথওয়েস্ট তাই এ বছর তাদের গ্রীষ্মকালীন সূচি আগেভাগে ৫ আগস্টেই শেষ করেছে, গত বছর যেখানে তা ছিল ১৫ আগস্ট। আমেরিকান এয়ারলাইনস জানিয়েছে, আগামী বছর তারা মেমোরিয়াল ডের এক সপ্তাহ আগে থেকেই গ্রীষ্মকালীন সূচি শুরু করবে দীর্ঘ দূরত্বের উড়ান যোগ করে।
আমেরিকান এয়ারলাইনসের নির্বাহী ব্রায়ান জোনোটিন্স বলেন, ‘কম চাহিদার সময়সূচি সাজানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তখন শুধু আশা করে বসে থাকলেই হয় না, বরং যাত্রী টানতে উড়ানের মান, সময় ও সেবার মান উন্নত করতে হয়।’
আমেরিকান জানিয়েছে, তাদের আগস্টের সূচি ২০১৯ সালের সমপর্যায়ের হলেও গত জুলাইয়ের তুলনায় আগস্টে উড়ান কমেছে ৬ শতাংশ। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক উড়ান কাটছাঁট ও আগাম সংরক্ষণের যে হার, তাতে আগামী দিনে সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য ফিরে আসতে পারে।
বিমান বিশ্লেষক সভন্থি সাইথ বলেন, অনেক সময় এয়ারলাইনস ভুল করে মৌসুমি চাহিদার ভিত্তিতে বিশাল ব্যবস্থা গড়ে তোলে, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, কর্মী ও আসনসংখ্যা অতিরিক্ত। তবে তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে চাহিদা ও ভাড়া উভয়ই বাড়বে।