আজ পণ্য খালাসের কথা ছিল, ১৯ লাখ টাকা শুল্কও দিলাম, কিন্তু সব পুড়ে শেষ: ব্যবসায়ীর আহাজারি

গত সপ্তাহে চারটি শিপমেন্টের মাধ্যমে প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার ডলারের চিকিৎসা সরঞ্জাম খালাসের কাজ করছিল প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পয়েন্ট নামে একটি সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে একটি শিপমেন্টের জন্য ১৯ লাখ টাকা শুল্কও পরিশোধ করা হয়েছিল। আজ রোববার এসব পণ্য খালাসের কথা।
‘কিন্তু পণ্য খালাসের আগেই সব আগুনে পুড়েছে। কার্গো ভিলেজের ভেতরে ঢোকার কোনো সুযোগ ছিল না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পণ্যগুলো পুড়তে দেখলাম।’
আজ বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম আলোকে কথাগুলো বলছিলেন প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পয়েন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির হোসেন।
জাকির হোসেনের চোখেমুখে ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ। গতকাল শনিবার আগুন লাগার পর থেকে ঘুমানো ছাড়া এখানেই দৌড়ঝাঁপ করছেন তিনি। কেন আগুন লাগল, ভেতরে কি সবটাই পুড়ে গেছে, সামান্য কিছু কি উদ্ধার সম্ভব হবে—এমন নানা প্রশ্ন মনে জাগছে, কিন্তু কোনো উত্তর নেই।
প্রথম আলোকে জাকির হোসেন বলেন, ‘৯৫ হাজার, ৬৭ হাজার, ৬৪ হাজার ও ৩ হাজার ৫০০ ডলারের চারটি শিপমেন্টে পণ্য এসেছিল। এর মধ্যে ৬৭ হাজার ডলারের শিপমেন্টের জন্য শুল্ক-কর পরিশোধ করা হয়েছে। সবই চিকিৎসা সরঞ্জাম। বাকিগুলোর কাজ শেষের আগেই বৃহস্পতিবার বিকেলে কাস্টমস বন্ধ হয়ে যায়। বাকি শিপমেন্টগুলোর কাজ শেষে আজ রোববার ১২টার মধ্যে খালাস হয়ে যেত। কিন্তু সেই সুযোগ আর পেলাম না।’
জাকির হোসেনের মতো শতাধিক সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা কার্গো ভিলেজের গেটের বাইরে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজন মেট্রনিক বাংলাদেশ লিমিটেড নামে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সুমন মোল্লা।
সুমন মোল্লা জানান, পাঁচ দিন আগে তাঁদের সর্বশেষ চালান এসেছিল—প্রায় ১৫ লাখ ডলারের চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল। পণ্যগুলো আজ খালাস হওয়ার কথা। কিন্তু এর আগেই আগুনে পুড়েছে।
সুমন মোল্লা বলেন, আর্থিক ক্ষতি তো হয়েছেই; সেই সঙ্গে এসব পণ্য পুড়ে যাওয়ায় বাজারেও চিকিৎসা সরঞ্জামের সাময়িক ঘাটতি তৈরি হতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানের আনা চিকিৎসা সরঞ্জাম পুড়েছে।
ডার্ট গ্লোবাল নামে লজিস্টিকস প্রতিষ্ঠানের আমদানি তত্ত্বাবধায়ক মো. আনোয়ার সাদাত গতকাল থেকে কয়েক দফায় কার্গো ভিলেজের সামনে এসেছেন। তিনি বলেন, ‘গতকাল আগুন লাগার পর এসেছিলাম, রাত আটটা পর্যন্ত ছিলাম। আজ আবার সকাল আটটা থেকে এখানে আছি। আমাদের ভেতরে যাওয়ার সুযোগ নেই। চেয়ে চেয়ে দেখেছি, আর কী করব।’
আনোয়ার সাদাত জানান, তাঁদের তৈরি পোশাক, অ্যাকসেসরিজ, ফেব্রিক ও মেডিকেল উপকরণ ছিল। হংকং, তাইওয়ান, ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসব পণ্য এসেছিল। কিন্তু কোনো পণ্য অক্ষত পাওয়ার আশা নেই।
সরেজমিন দেখা গেছে, কার্গো ভিলেজের সামনের সড়কের উল্টো পাশে বিভিন্ন স্থানে অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা। আমদানি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অন্য ছোটখাটো ব্যবসাতেও ভাটা পড়েছে।
বন্ধ ফটোকপি ব্যবসা
কার্গো ভিলেজের কাছাকাছি একটি স্থানে (এয়ারপোর্ট ক্যানটিন/হাবিব হোটেল বা ক্যানটিন) সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা কাগজ ফটোকপি করান। সেখানে প্রায় ৩০টি দোকানে দেড় শতাধিক ফটোকপি মেশিন আছে। সব মিলিয়ে সেখানে দেড় হাজারের বেশি মানুষ কাজ করেন। প্রতিটি দোকানে দৈনিক ২০ হাজারের বেশি ফটোকপি হয়। আজ দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, বেশির ভাগ মেশিনই বন্ধ রয়েছে।
এক ফটোকপি দোকানের মালিক মো. শমসের আলী প্রথম আলোকে বলেন, এখানে ৮০ বর্গফুটের একটি দোকানভাড়া মাসে প্রায় এক লাখ টাকা। সেই সঙ্গে কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য পরিষেবা বিল আছে। গতকাল দুপুর থেকে কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ। শুধু রপ্তানির জন্য কিছু কার্যক্রম চলছে।