বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ ক্যাটাগরির পদে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬
চাকরি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২৫

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৮ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১২৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ (গ্রেড–১১)
২. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৩. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৪. পদের নাম: জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৫. পদের নাম: জুনিয়র স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৬. পদের নাম: নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৭. পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

৮. পদের নাম: ইমাম
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৯. পদের নাম: মোটর ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৫)
১০. পদের নাম: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১১. পদের নাম: এলডিএ কাম টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৩. পদের নাম: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৪. পদের নাম: মিউজিয়াম টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

এআই/প্রথম আলো
১৫. পদের নাম: হেলথ অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৬. পদের নাম: রিসিপশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৭. পদের নাম: সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৮. পদের নাম: সর্টার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)
১৯. পদের নাম: ডুপ্লিকেটিং/ ফটোকপি মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)
২০. পদের নাম: কুক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২১. পদের নাম: এমএলএসএস
পদসংখ্যা: ৩২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৮)

২২. পদের নাম: এমএলএসএস (গার্ড)
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৩. পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড : ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৪. পদের নাম: ল্যাবরেটরি বেয়ারার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড : ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৫. পদের নাম: খাদেম
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৬. পদের নাম: ফ্যাবল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৭. পদের নাম: স্পোর্টস বেয়ারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৮. পদের নাম: ওয়েলম্যান কাম ক্লিনার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

২৯. পদের নাম: ডার্করুম অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩০. পদের নাম: স্টোর খালাসি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩১. পদের নাম: হেলপার টু মাইক অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩২. পদের নাম: শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৩. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৪. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৫. পদের নাম: সুইপার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

৩৬. পদের নাম: স্কেভেঞ্জার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩৭. পদের নাম: ঝাড়ুদার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৮. পদের নাম: ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
আবেদনে বয়সসীমা—
৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম—
নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি—
*১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা;
*৩–১৭ এবং ৪০–৪৩ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা;
*১৮–৩৮ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬

