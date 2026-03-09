বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৮ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১২৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ (গ্রেড–১১)
২. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৩. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৪. পদের নাম: জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৫. পদের নাম: জুনিয়র স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৬. পদের নাম: নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৭. পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৮. পদের নাম: ইমাম
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৯. পদের নাম: মোটর ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৫)
১০. পদের নাম: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১১. পদের নাম: এলডিএ কাম টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৩. পদের নাম: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৪. পদের নাম: মিউজিয়াম টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৫. পদের নাম: হেলথ অ্যাসিসট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৬. পদের নাম: রিসিপশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৭. পদের নাম: সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৮. পদের নাম: সর্টার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)
১৯. পদের নাম: ডুপ্লিকেটিং/ ফটোকপি মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)
২০. পদের নাম: কুক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২১. পদের নাম: এমএলএসএস
পদসংখ্যা: ৩২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৮)
২২. পদের নাম: এমএলএসএস (গার্ড)
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৩. পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড : ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৪. পদের নাম: ল্যাবরেটরি বেয়ারার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড : ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৫. পদের নাম: খাদেম
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৬. পদের নাম: ফ্যাবল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৭. পদের নাম: স্পোর্টস বেয়ারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৮. পদের নাম: ওয়েলম্যান কাম ক্লিনার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
২৯. পদের নাম: ডার্করুম অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩০. পদের নাম: স্টোর খালাসি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩১. পদের নাম: হেলপার টু মাইক অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩২. পদের নাম: শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৩. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৪. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৫. পদের নাম: সুইপার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৬. পদের নাম: স্কেভেঞ্জার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩৭. পদের নাম: ঝাড়ুদার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
৩৮. পদের নাম: ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
আবেদনে বয়সসীমা—
৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম—
নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি—
*১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা;
*৩–১৭ এবং ৪০–৪৩ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা;
*১৮–৩৮ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬