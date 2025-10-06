বেসরকারি সংস্থায় অফিসার পদে নিয়োগ, মাসে বেতন ৮১ হাজার টাকা

বেসরকারি সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ ‘অফিসার–পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। পদটিতে ঢাকায় স্থায়ীভাবে কাজ করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগ চলবে ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত।
পদসংখ্যা: একটি
বেতন ও সুবিধা
মাসিক মোট বেতন ৮১ হাজার ৭৮১ টাকা। এ ছাড়া উৎসব ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা–সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স, মুঠোফোন ও ইন্টারনেট ভাতা ও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
কাজের ধরন
একশনএইড বাংলাদেশের রিসোর্স মোবিলাইজেশন বিভাগের অধীনে পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিটে কাজ করতে হবে। দায়িত্বের মধ্যে থাকবে প্রকল্প নকশা, তহবিল সংগ্রহ, দাতা ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন তৈরি, অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন। পদপ্রার্থীকে নিয়মিত অনুদান সংগ্রহ প্রচারণা, শিশু সহায়তা কর্মসূচি ও করপোরেট পার্টনারদের সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে।
যোগ্যতা
• সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, মানবাধিকার, ব্যবসায় প্রশাসন, রাজনৈতিকবিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
• কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় প্রোগ্রাম ফান্ডিং ও পার্টনারশিপ উন্নয়ন কাজে অন্তত দুই থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
• বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
• তহবিল সংগ্রহ, প্রকল্প প্রস্তাব লেখা, দাতা প্রতিবেদন তৈরি ও যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে।
• নারী অধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, যুব উন্নয়ন বা মানবাধিকারভিত্তিক কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
দক্ষতা ও গুণাবলি
দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা, সময় ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি শেখার আগ্রহ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে কাজ করার মানসিকতাও প্রয়োজন।
আবেদন করার নিয়ম
• যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
• একশনএইড বাংলাদেশ কোনো আবেদন ফি গ্রহণ করে না। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।
• সংস্থাটি যৌন হয়রানি ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে।
একনজরে
প্রতিষ্ঠান: একশনএইড বাংলাদেশ
পদ: অফিসার–পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
কর্মস্থল: ঢাকা
চুক্তির মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত
বেতন: মাসে ৮১ হাজার ৭৮১ টাকা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫
আবেদনের পদ্ধতি: অনলাইনে