জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ, দেখুন নির্দেশনাগুলো

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্র প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ জুন ২০২৬ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষায় ১৪৫ প্রার্থী অংশগ্রহণ করবেন। মোট ২০০ নম্বরের (বাংলা-৫০, ইংরেজি-৫০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা-৬০) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত:
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৯ জুন ২০২৬, বেলা ১১:০০টা থেকে বেলা ৩:০০টা।
কেন্দ্র: মাল্টিপারপাস হলরুম, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd অথবা বাংলাদেশ টেলিটক লিমিটেডের ওয়েবসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
২. পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে কোনো প্রার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।
৩. কোনো প্রার্থীর প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
৪. ভুয়া প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিশেষ তল্লাশি অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
৫. পরীক্ষাকেন্দ্রে বই-পুস্তক, ব্যাগ/ভ্যানিটি ব্যাগ, মানিব্যাগ, গয়না-অলংকার, ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মুঠোফোন, ঘড়িসদৃশ মুঠোফোন, কোনোরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং কোনো ধরনের নিষিদ্ধ সামগ্রী আনা সম্পূর্ণ নিষেধ।
৬. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
৭. প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁদের শ্রুতলেখক প্রয়োজন, তাঁদের ১০ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে (অফিস চলাকালীন) শ্রুতলেখকের জন্য পরিচালক, ইউনিট-১৯, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
বিস্তারিত দেখুন https://tinyurl.com/4xzf2zr9 এই ঠিকানায়।