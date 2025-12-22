পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৪ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।
পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
প্রার্থীসংখ্যা: ৩৮২
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৯, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা ৩০ এবং বেলা ২টা ৩০ মিনিট। ১ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট এবং বেলা ২টা ৩০টা।
পদের নাম: জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী
প্রার্থীসংখ্যা: ১০১৭
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ৯টা ৩০ এবং বেলা ২টা ৩০ মিনিট। ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।
পদের নাম: ইনুমারেটর
প্রার্থীসংখ্যা: ২৯
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।
পদের নাম: এডিটিং অ্যান্ড কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
প্রার্থীসংখ্যা: ৫৫
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, বেলা ২টা ৩০ মিনিট।
মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্র
বিবিএসের প্রধান কার্যালয় (পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ ১২০৭), আগারগাঁও, ঢাকা।
মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
১. পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের Applicant's Copy এবং লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রের মূলকপি আনতে হবে।
২. প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপপরিচালক/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবন্ধী সনদ এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।
